Bundan 6 yıl önce…

3 Haziran 2013’te yazılmış bir yazı…

Aktuel.com.tr yazarlarından Meryem Gayberi'nin yayınlanan yazısı bir anda sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı…

Kısa sürede sessiz çoğunluğun sesi olan "Tayyip'i yedirmeyiz! Çünkü…"başlıklı yazısının okunmasını dönemin bakanları bile tavsiye edince, rekor sayıda insan bu yazıyı okumuştu…

Peki 6 yıl önceki yazıda neler vardı…

Okuyalım…



***

Arkasında ordu gücüyle, cuntayla, açık oy gizli tasnifle değil, sandıkta milletin yüzde 50 oyunu alıp iktidara geldiği için!



Demokrasilerde seçimle gelenin seçimle gideceğini bir türlü idrak edemeyen "direnişçiler" için!



"Yaşam tarzım elden gidiyor" diye ağlaşanların, "Ama gece 10'dan sonra alkol satın alamayacağım" ve "Ayol kürtajıma bile karışıyor"dan başka hiçbir cümle kuramadığı için!



Samimice ağaçların sökülmesine ve Taksim yayalaştırma projesine karşı çıkan, protesto ve gösteri hakkı olan insanların bu samimiyetini kullanan derin güçleri fark ettiğimiz için!



Sosyal mecralarda o samimi insanları galeyana getirenlerin niyetini apaçık gördüğümüz için!



Tayyip düşmanlığı gözlerini kör eden, her eylemi ve kaos ortamına dönüştürenlerin gözlerindeki kini gördüğümüz için!



Muhalefet milletvekillerinin yalan haberleri nasıl yaydığına tanık olduğumuz için!



"Tayyip mezara, halk iktidara" diye pankart taşıyan muhalefetin iflah olmaz düşmanlığını gördüğümüz için!



Eylemi "Türk baharı" diye yabancı basına servis yapanların "vatanseverliğinin" ne olduğunu bildiğimiz için!



Sosyal medyayı, tarihin en ahlaksız dezenformasyonlarına alet eden gazeteci ve tiyatrocu kılıklı tipleri iyi tanıdığımız için!

İslamofobik yabancı ajansların, el ovuşturarak "Nihayet Tayyip gidiyor" sevincini gizleyemediği için!



Türkiye'nin, dünyanın yükselen yıldızlarından olduğunu bildiğimiz için!



50 yıldır kanımızı emen IMF'yi kovduğu için!



Her türlü sağlık hizmetini yaşlı annemin ayağına getirdiği için!



600 bin garibanı ev sahibi yaptığı için!



Dünya inlerken Türkiye'yi ekonomide dünyanın en iyileri arasına soktuğu için!



En önemlisi de, 100 yıllık Kürt sorununu çözerek, bu ülkenin hiçbir evladının kanının akmaması için baldıran zehri içmeyi göze aldığı için!



Ve bu topraklarda yaşayan en az 70 milyonun duasını aldığı için…



Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz!



***

İşte duygular böyleydi...

İşte bu duyguların ardından 6 yıl geçti…

Görüldü ki "İÇİN" ler devam ediyor...

Kaldığı yerden şimdi biz devam edelim..

Neden Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyiz..



2013’ün 17 -25 Aralık tarihlerinde FETÖ'nün emniyet ve yargıya sızdırdığı elemanları aracılığıyla hükümeti devirmeye kalkışanlara karşı verdiği mücadeleden başı dik alnı açık şekilde çıktığı ve kumpası başlarına geçirdiği için…



17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbelerinde bizzat görev aldığı için Türkiye Cumhuriyeti savcılığı CIA’nın en önemli görevlilerinden Graham Fuller hakkında (İlk defa üst düzey bir CIA görevlisi hakkında) tutuklama kararı çıkarttığı Fuller’e “Erdoğan 2019 seçimlerinde ağır bedel ödeyecek”dedirttiği için…



15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi karşısında halkı ile bütünleşip yaptığı çağrı ile milyonların tankların önüne yatıp demokrasiye ve vatanlarına sahip çıkmasına önderlik yaptığı için…



Fetullahçı Yapı, 60 yıl önce derin Amerika’ya çalışan Kasım Gülek gibi gizli seçilmişler tarafından 2000’li yıllar sonrası için kurulup büyütülmüş bir büyük ABD yatırımıdır. İşte bu yatırımı temizlemeye kalkmak ABD’ye savaş ilan etmekti. İşte bu savaş ilanını yaptığı için...

Bu hainlerden tek başına olsa dahi kararlı bir şekilde mücadele ederek devletin bütün kurumlarını temizlemeye çalıştığı için...



BM zirvesinde dünya liderlerinin gözlerinin içine baka baka “Dünya 5’ten büyüktür” diye haykırdığı için…



Hiçbir ülkeye hiçbir kimseye boyun eğmeyen bağımsız bir Türkiye gerçeği ile mazlumların umudu olduğu için…

ABD ve AB karşısında “Bağımsız ve güçlü Türkiye” duruşunu Türk milletinden esirgemediği için…



S-400’leri almamamız konusunda ABD tehdidine boyun eğmediği, Akdeniz sularından Türk gemilerini çekmediği için…

Cumhuriyet tarihinde hiçbir liderin başına gelmeyen oyunların, olayların, kumpasların başına gelmesine rağmen yolundan dönmediği için…



Kim bu ülkeye düşmanlık besliyorsa hepsi ile kefeni elinde savaştığı için…



Vicdanlı adam olduğu için…

Kimsesizlerin kimsesi olduğu için…

Milletin adamı olduğu için..

Recep Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyiz size…



***

Çünkü;

Mesele Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanıp kazanmama meselesi değil, Türkiye’nin Tayyip Erdoğan liderliğinde gelişip büyümesi, güçlü ve kararlı duruşunun devam edip etmeme meselesidir…



Çünkü;

Mesele Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ABD, AB, İsrail, Fransa gibi ülkelerin FETÖ, PKK, PYD, DHKP gibi terör örgütlerinin figüranlığını yapanlara yedirip yedirmeme meselesidir.



Çünkü İstanbul seçimleri;

Ya;

Tayyip Erdoğan liderliğinde “Bağımsız Türkiye”duruşunun devam etmesi…

Ya da;

Erdoğansız “ABD’den talimat aldığı zaman tabi ki diyen Türkiye”tercihidir...

Mesele budur…



O nedenle;

23 Haziran’da Binali Yıldırım için yapılacak tercih Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye yaptığı hizmetlerin taçlandırılacağı bir tercih olacağı iyi bilinmeli..



Gün;

İstanbul üzerinden Türkiye'nin milli direncini teslim almak isteyenlerin karşısında en büyük engel olan “Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyiz size”diyerek yanında olma günüdür…

Pire için yorganı yakmayın!..

Üstat Fazıl der ki;

“Yanında olduğum zaman

Değerimi bilmezsen;

Değerimi bildiğin gün

Beni yanında bulamazsın.”



