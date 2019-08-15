Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim?



AK Parti 18 yaşında…

Kolay değil…

18 yıldır aralıksız girdiği tüm seçimleri kazanmak ve tek başına iktidar koltuğunda oturmak…

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde bir benzeri yok…

Bu süreçte çok badireler atlatıldı…

Ayaklanmalar, ekonomik kumpaslar, darbe girişimleri Tayyip Erdoğan’ın başına gelmedik ne kaldı ki?

Hepsinin üzerinden geldi..

Ama karşı blok teslim olmadı!

Bir zamanlar “Seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız”diyenler, şimdi kapalı kapılar ardında“Sana 2023’ü göstermeyeceğiz” demeye başladı…

Öyle bir oyun ki;

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Babacan'ın yeni parti çalışmalarının hedefini ağzından baklayı kaçırarak bakın ne demiş;

“Tek eksiğimiz (CHP,İP,HDP,SP) muhafazakar dindarlara ulaşmak; onlara da Ali Babacan ile ulaşırız.”

Hesaba bakın!..

Şimdi de Erdoğan’ı eski arkadaşları ile vurma planı.

En acısı ise Akşener’in bu sözlerine Babacan cephesinden tek bir cevap gelmemesi!..

Belli ki Akşener Erdoğan düşmanlarının basın sözcüsü!..

Yani bütün dertleri Tayyip Erdoğan'ı nasıl deviririz!..

Yazık…

Diğer yandan Davutoğlu yollara düşmüş Batı basınına dahi Tayyip Erdoğan’ı hedef gösteriyor!..

Ne vefalı adamlarmış?

***

Ama onlar ne yaparsa yapsın çare Tayyip Erdoğan'dır..

O şunu yaptı, bu şunu söyledi demeden, onlara cevap verip (talimat vermeli) prim yaptırmadan kendi işine bakmalı…

Çünkü Tayyip Erdoğan'ın tek rakibi Tayyip Erdoğan'dır...

Son süreçte yapılan hatalardan ders alınarak gerekli değişimlerin yapılması halinde Tayyip Erdoğan karşıtlarının hiç bir şansı yoktur.

Tayyip Erdoğan’ı sevenler bunu bekliyor…

Ama yerel seçimlerin ardından bugüne kadar hiçbir şey olmamış gibi hareket edilmesi düşündürüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi toparlamaya başlamışken, dış politikadaki dik duruşu ile milletinin göğsünü kabartırken, partideki büyük değişimi de ortaya koyarsa Babacanlar, Davutoğlulları, Güller, Akşenerler, Kemal Beyler hikaye olur!..

Çünkü AK Parti’deki sorunun kaynağını AK Parti seçmeni çok iyi görüyor ve biliyor…

Tavan ile taban arasındaki anlayışta uçurum kadar fark var…

Ne yapılmalı…

İstanbul seçimlerin ardından sürekli yazdım…

Şapkadan tavşan çıkarmaya gerek yok..

Tabanın sesini dinlemek için direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin okuyacağı bir mail adresi ortaya koyulsun, tabanın beklentileri çözüm önerileri öğrenilsin ve icraat yapılsın 2023’de AK Parti'yi yine rakipsiz olacaktır...

Partinin önü açılır..

Çünkü o mail adresine yazılacaklar; hilesiz, takiyesiz, makam mevki beklemeksizin sadece ve sadece Tayyip Erdoğan sevgisi taşıyan insanların tertemiz duygularının yansıması olacaktır.

AK Parti’nin sorunu taban değil tavandır.

Tayyip Erdoğan’ın 2023 yolunda rakibi ne Kılıçdaroğlu’dur ne Akşener!

Ne Gül’dür, ne Babacan ne de Davutoğlu…

Topu birden gelse gelecekleri belli AK Parti büyük bir değişim ile kendi ruhunu yakalasın hepsi hikaye…

Millet aslı varken suretine bakmaz!.

***

Amma velakin…

AK Parti eski ruhunu yakalaması için büyük bir değişime imza atmalıdır. Partinin üzerine yük olanları kaldırıp atmalıdır.

Kimler mi?

Partinin ikbali için değil kendi ikballeri için uğraşan milletten kopmuş koltuğa çakılı kalmış birçok kendi il ve ilçe teşkilatları..

Halka tepeden bakan, kapılarının çalınması mümkün olmayan ulaşılmaz bürokratları…

Kendisinin sırtından geçinen, yan gelip yatan kendi seçim bölgelerinde dahi inandırıcılıkları olmayan bazı milletvekilleri…

Taşın altına elini koyamayan Genel Merkez yapılanması.

Partiye nasıl katkı sağladıkları belli olmayan Kadın Kolları…

Varlıkları yoklukları belli olmayan bakan yardımcıları ve bazı bakanların yanında caka satan danışman kadroları…

Kendisini sağlıklı bilgilendirmeyen külliyedeki danışman kadroları…

Üzerinde ısrarla durulması gereken son dönemde ortada olmayan partinin gençlik politikası ve ‘Gençlik Kolları’ yapısıdır…

***

Gençlik Kollarına ayrı bir parantez açılmalıdır..

Gençlik Kollarının 2023 yolunda işlevini sağlıklı şekilde yürütmesi olmazsa olmazdır..

Kusura bakmasınlar ama bugün Gençlik Kolları’nın partiye katkısı Genç seçmen üzerindeki politikaları nelerdir? merak ediyorum…

İstanbul seçimlerinde İmamoğlu’nun yanında pervane gibi dönen CHP’li gençleri gördükten sonra bu soruyu sormamak mümkün mü?

Diyeceğim şu ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin gençlik kollarını mutlaka yeniden yapılandırmalıdır…

Son yazımda dile getirince Serap Bucak adlı okurum bu konuda mesaj gönderdi…

Bakın ne diyor;

“Osman Bey,

Ne yazık ki gençlik kolları eski ve küskün milletvekillerinin çocuklarıyla dolu.

Şimdi babaları gitti çocukları geldi.

Bunlar bodrum katları yerine yat teknelerinde karar alırlar, protesto nedir bilmezler. Lüks araçlarla hava atarlar. Çakarlı araba kullanırlar.

Bunlarla 2023’e gitmek zor.

Bunlar düzeltilmezse halkın çocuğu isyan edecek AK Parti’ye arkasını dönecektir.”



Dahası var...

Eleştirisine katılır veya katılmazsınız ama dikkat edilmesi gereken eleştiriler. Şu bir gerçek ki AK Parti’nin geleceğinde gençler büyük rol oynayacaktır.

2023 seçimlerinde 5 milyon yeni seçmenin oy kullanacağını biliyor musunuz?

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörü Prof. Dr. Atilla Arkan, 2023'te 5 milyon yeni seçmenin oy kullanacağına dikkati çekerken bakın ne söylüyor..

“Yeni genç seçmen kitlesi kendisinden önceki kuşaklara göre oy kullanma davranışlarında çok daha esnek bir siyasal bakış açısına sahip. Oyları da kimlikleri gibi esnektir. Oy kullanım tercihlerinde çok rahat bir şekilde farklı partilere ve kişilere oy verebilirler”diyor…

18-29 yaş aralığındaki seçmenlerin tüm seçmenler içindeki oranının yüzde 25 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, gençlerin belirleyici bir kitle olduğunu söylüyor..

Aynen katılıyorum..

2002 yılı ile kıyaslandığında bu sene seçimlerde oy kullanan 16 milyon seçmene 2023'te ise seçmen sayısına yaklaşık 5 milyon kişi daha eklenecek. (2023’te oy kullanacak yeni seçmen sayısı yaklaşık 22 milyon civarında olacak)

Bu, 2002 yılında oy kullanan nüfusun yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyor...

Kimin haberi var…

Genç kuşağın oy kullanma eğilimlerine yönelik yapılan değerlendirmede ise özellikle internet, yeni iletişim kanalları, bilgi teknolojileri ve sosyal medyanın 2000 sonrası doğan kuşağı doğrudan etkilediğine, Mevcut siyasi partilerin hedef kitlesindeki genç seçmenlere yönelik yeni politikalar ve söylemler geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor..

Son derece doğru!..

Peki AK Parti bunlara karşı hangi politikayı üretiliyor?

İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasında gençlerin ne denli etkili olduğunu özellikle sosyal medya hesaplarını nasıl kullandıklarında gördük!

2023’te 5 milyon yeni seçmenin oy kullanacağı hesap edilmelidir.

Bu genç seçmene, 2002 öncesinin karanlık Türkiye’sini ve Türkiye’nin Tayyip Erdoğan ile nereden nereye geldiği kimler anlatacak?

Yaşıtları ile tanışıp kim görüşecek?

Evet Tayyip Erdoğan'ın yaptığını ve yapacaklarını kim anlatacak?

Gençlik Kolları ne için var?

O nedenle AK Parti gençlik politikaları üzerinde yeni bir manifesto yazmalıdır..

***

Bakın…

Artık şu bir gerçek ki AK Parti’de artık Recep Tayyip Erdoğan üzerinden geçinme ve seçimleri kazanma anlayışı bitmiştir?

Adamı olan değil AK Parti’nin felsefesini kalbinde yaşatan Tayyip Erdoğan için kalpleri karşılıksız atan çalışacak, koşacak, anlatacak gençlere mutlaka görev verilmelidir…

Sözün özü şudur…

Liderin gücünden ve o gücün oluşturduğu nimetlerden yararlanmak için partide görev alanların liderin ayağının az yan bastığında nasıl gemiyi terk edeceklerini bilmeyen var mı?

Açıkçası AK Parti’nin derdi parti içindeki "AKP" lilerdir…

Bunları sadece Gençlik Kolları’nda değil, il ilçe teşkilatlarında, bürokraside çok rahat görebilirsiniz…

Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bekleyip taşın altına elini koymayanları, FETÖ ile mücadelede yaşamadık mı?

Yaşamıyor muyuz?

O nedenle Tayyip Erdoğan beklenen değişimi yapmak zorunda..

Onu sevenler, ona güvenenler bunu kendisinden bekliyor...

AK Parti bu davaya hiç bir faydası olmayan, zarar veren Ankara'dan illere, ilçelere kadar millette karşılığı olmayan siyasetçi olsun, bürokrat olsun "koltuk bağımlısı" yöneticilerden artık kurtarılmalıdır...

Onun için direk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuyacağı tabanın sesini dinleme noktasında bir mail adresi oluşturulsun bakın neler oluyor..

Taban yazsın, Tayyip Erdoğan okusun!..

AK Parti tabanı 18 yılda elde edilen büyük kazanımların ve liderinin kuşa kurda yem olmasını istemiyor Sayın Cumhurbaşkanı...

Haksızlar mı?

O nedenle 2023’e uzun bir yolculuk varken "Tayyip Erdoğan’ın tek rakibi Tayyip Erdoğan’dır " demek bir gerçektir...

Kendisine rakip ortaya çıkarmamak kendi elindedir!





