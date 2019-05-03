Tayyip Erdoğan'ın rakibi AK Parti'dir...

Kanaat getirdim ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi yok…

AK Parti’nin rakibi kesinlikle yine AK Parti…

Tayyip Erdoğan’ın en zayıf anını kollayanların ,31 Mart seçimlerinin ardından devreye sokmaya çalıştıkları sinsi oyun bunun belgesidir…

AK Partili olup da bunu görmeyen varsa bilin ki o da bu sinsi oyunun bir parçasıdır…

AK Parti’de hala büyük oyunu görmeyenler Nasrettin Hoca misali bindikleri dalı kesmeye devam etmektedir…



Şöyle bakıyorum…

AK Parti’nin resmen altı oyulmaya çalışılıyor!

Partinin tabanı ve tavanına “Artık bu iş böyle gitmez. 2023’te AK Parti kaybeder”diyerek psikolojik bir baskı oluşturuluyor…

17 yıldır Tayyip Erdoğan’ın sırtına binenler, bir gün indirilince Erdoğan’a sırtlarını dönmek için işaret bekliyor!

Yani…

Tayyip Erdoğan’ı 2023’e çıkarmamak için parti içinden ve dışından birileri ince ince partinin altını oymaya çalışıyor…

Ama en üzüntü verici ise“Reis’e can feda” diyenler, kendi ikballeri için kayıkçı kavgası ile parti tabanına kötü örnek oluyor…

Ne sanıyorlar!

Recep Tayyip Erdoğan olmazsa olmaları mümkün mü?

Asla…



Görmüyorlar mı?

Fitne…

Fesat…

Aldı başını gidiyor…

Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırma operasyonu dört koldan sürüyor…

İdeolojik olarak birbirine asla benzemeyenler, söz konusu Tayyip Erdoğan’ı devirmek olunca güç birliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırtında taşıdığı isimler tarafından arkadan hançerleniyor...

Reis’in yanındakiler kayıkçı kavgası yapıyor…

Uyanın…

Yoksa yarın kayıkçı kavgası yapacak parti de bulamazsınız…

Açın gözlerinizi…

Ya atın üzerinizdeki ölü toprağını, ya da gölge etmeden çekilin kenara...

Partinin altı resmen oyuluyor…

İnce, ince hesaplar yapılıyor, dava arkadaşları birbirine düşürülüyor, partinin içine fitne tohumu atılıyor…

Partide görev verilmeyen, milletvekili yapılmayan yerel yönetimlerde kaybeden veya aday gösterilmeyince ihanet etmeye başlayanların dışarıdan arkaları büyük bir hızla okşanarak nifak tohumu ekiliyor…

Oyun öyle büyükki;

Baksanıza…

Köprüde üzerinde “AK Parti kurtarıcısı” mizanseni ile parti tabanına mesaj gönderilerek algı operasyonu yapılıyor…

Yani AK Parti kendi içinden fethedilmek isteniyor..



Yetmedi…

Daha seçim yeni bitmiş, Ankara’da rekor oy ile seçimi kazanmış Pursaklar Belediye Başkanı nedendir bilinmez istifa ettiriliyor…

Seçim kaybedenler bakan yardımcısı yapılıp kafalar karıştırılıyor…



Terörle mücadeledeki başarısı ile milletin gönlünde taht kuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP her gün saldırıyor, “İstifa et” diye baskı oluşturuyor, dava açıyor.

Gel gör ki Soylu yalnız bırakılıyor…



Gece gündüz ekonomiyi rayına oturtmak için çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik organize şekilde Erdoğan’ın hedef alındığı fitne ve fesat üretenlere neden kimse ses çıkarmıyor!

Gel gör ki Albayrak yalnız bırakılıyor...



Partiyi çökertmeye çalışanların ateşlerine bilerek veya bilmeyerek odun taşıyan AK Partilileri kimse uyarmıyor…

Dedim ya…

Partinin altı sinsice oyuluyor, herkes seyrediyor..

Her şeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan beklemeyi bırakın...

Biraz bu insanın yüküne el atın…

Biraz bu insana moral ve güç verin…

İhaneti bırakın…

Fabrika ayarlarına geri dönmek, yine saf tertemiz duygularla ve menfaatsiz bir şekilde Erdoğan’ın yolundan yürüyen AK Parti’nin elindedir…

Uyanın…



Görünen köy kılavuz istemiyor…

Tabanın gördüğü ve seslendirdiği yanlışları, hataları partiyi yönetenler de, bakanlar da, milletvekilleri de, teşkilatlar da görüp ders çıkarmalı…

Yoksa böyle gitmez…

Söz konusu AK Parti’nin varlığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sadakat ise;

Bir olacaksınız…

Diri olacaksınız…

Kardeş olacaksınız…

Fitne ve fesat üretenlere fırsat vermeyeceksiniz…

Ama sözde değil özde!

Yoksa son pişmanlık fayda etmez, yarın ortada AK Parti kalmaz!

Yok şunun şunla arası yok…

Yok şu şunu, bu bunu istemiyor…

Artık bu dedikodular yetti de arttı…

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz beyler…

Çağrı da çare de nettir;

Binali Yıldırım…

Berat Albayrak…

Süleyman Soylu…

Numan Kurtulmuş…

Ömer Çelik…

Abdülhamit Gül…

Hulusi Akar…

Mevlüt Çavuşoğlu…

Mehmet Özhaseki…

Ve ismini sayamadığım Erdoğan’a sadakat ile bağlı, partinin tavanı ve tabanı şapkalarını önlerine koyup“BİZ NEREDE HATA YAPIYORUZ” diye iyice düşünmek, samimi bir şekilde el ele verip kendilerine gelmek zorunda…

Fitneye yol açmamalılar…



İyi bilmeliler ki 15 Temmuz bitmedi…

Yöntemleri değişti...

Şimdiki 15 Temmuz AK Parti’yi içeriden fethetmek…

Yani altını oymak…

Oyuna gelmeyin…

Ve şu iyi bilinsin ki bu duygular sadece Osman Diyadin’in değil, Tayyip Erdoğan sevdalılarının duygularıdır…

Kıymayın bu milletin üzerine güneş gibi doğan, hayal denilenleri gerçeğe dönüştüren, 17 yıldır durmak yok yola devam diyen hizmet kervanına…

Diyeceğim şu ki;

Tayyip Erdoğan’ın rakibi CHP, İYİ Parti, HDP ,Kemal Bey, Meral hanım, Temel amca değil hala büyük oyunun farkında olmayıp Erdoğan’ı devirmek isteyenlerin değirmenine bilerek veya bilmeyerek su taşıyan AK Parti’deki yol arkadaşlarıdır!.

Şu mükemmel karikatür'e iyice bakın...

Her şeyi anlatıyor..





Unutulmasınki;

Tarihte hiç bir Türk devletini düşmanları değil kendi içine atılan nifak tohumları ile birbirine düşürülmesi yıkmıştır…

Bugün sonuncu Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti de ne yazık ki geçmişte yaşanan ve 16 defa tekrarlanan bu hata ile 17. kez tekrar karşı karşıya. Üstelik bu sefer ülkenin istikbalini tehlikeye atacak olan işbirlikçi hainlere yardım eden saf ve kime hizmet ettiğini bilmeyen kalabalık bir güruh da mevcut.

Ve unutulmasın ki;

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde Ortadoğu’da, Kafkaslarda, Afrika’da, Balkanlarda mazlumlarla ve oralarda yaşayan Türklerle “Osmanlı ruhu” nun yeniden ortaya çıkmasından korkanların hedefindeki Tayyip Erdoğan var…

Çünkü Türkiye hiç bu kadar dünyadaki soydaşlarına yakın olmamıştı…

O nedenle bilinmeli ki;

Tayyip Erdoğan sadece Tayyip Erdoğan değildir!..

Büyük oyunu görün!..

Seneler evvel Türk Devletlerini yıkan bu büyük hataları görüp taşa kazıyan ve bizi haberdar eden büyük Türk Hükümdarı Bilge Kağan günümüzden 1300 sene evvel tıpkı bugünleri anlatan şu sözleri söylemiş;



EY TÜRK TİTRE VE KENDİNE DÖN.

DAĞLAR GİBİ YIĞDIĞIN KEMİKLERİNE, NEHİRLER GİBİ AKITTIĞIN KANINA LAYIK OL. ALTTA YAĞIZ YER YARILMADIKÇA ÜSTTE MAVİ GÖK ÇÖKMEDİKÇE SENİN İLİNİ TÖRENİ KİM BOZABİLİRDİ?

ANCAK SEN DÜŞMANLARINA KANDIN, ONLARIN BOŞ VAATLERİNE İNANDIN, ONLARI İÇİNE SOKTUN. FİTNE VE FESATLARINA GELDİN. GELİNLİK KIZLARINI CARİYE DAMATLIK OĞULLARINI KÖLE VERDİN.

EY TÜRK TİTRE VE KENDİNE DÖN…

Olay işte budur...

Unutmayın Tayyip Erdoğan sadece Tayyip Erdoğan değildir...



