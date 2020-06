Tayyip Erdoğan'ın keşfettiği bir bakan!..

Usta yazar Alev Alatlı, Türkiye'nin asgari 250 yıldır karşı karşıya kaldığı liyakat sorununun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha hızlı çözülmesinin mümkün olabileceğini belirterek şöyle demişti



"Liyakat sorununu çözebilirsek rahmetli Özal'ın kehaneti doğrulanır. 21. yüzyıl gerçekten de Türklerin yüzyılı olur"



Gerçekten liyakat sahibi kadrolar bir ülkenin geleceğe umutla bakabilmesi için tek yoldur.



Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye sadece dev eserler kazandırmakla kalmadı, ülkenin yarınlarına da damgasını vuracak son derece liyakat sahibi, önemli, pırıl pırıl devlet adamlarını da ülkeye kazandırdı…



İşte onlardan birisi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum…



Yüksek lisansını kentsel dönüşüm üzerine yapmış bir inşaat mühendisi…

TOKİ’de Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehirde Uygulama Daire Başkanlığında çalışmış…



Sonra yıllarca Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini başarı ile üstlenmiş…

"Ne ekersen onu biçersin" denmiş ya..

Aynen öyle..

Murat Kurum ektiğini hem biçmiş..



Şimdi de iki yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak ülkesine hizmet etmeye devam ediyor..



40 yıldır bu bakanlık koltuğunda oturuyormuş gibi tecrübeli bir icraat adamı duruşu gösteriyor…

*



Takip ediyoruz…

Bakan Kurum bakanlığının sorumluluk alanındaki her yerde var



Bu başarısında müthiş bir ekip çalışması gerçeği var…



İşte kendisiyle mükemmel bir koordine içerisinde çalışan, çıtayı her geçen gün yükselten bir TOKİ Başkanı Ömer Bulut…



İşte en zor dönemlerde yerel yönetimlere can suyu olan bir “Hizmet ehli" bir bürokrat İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük…



İşte Bakan Kurum’un yanında yürüyen yüküne omuz veren Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar…



İşte önemli projelere imza atan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü…



Hani futbol dünyasında başarılı olunması için “Takım ruhu şart “deriz ya..



İşte Bakan Murat Kurum etrafında da liyakat sahibi bir kadro inşa etmiş.



Birbirini çok iyi tamamlayan her biri aynı ekolün adamı hızlı karar alan ve aldığı kararları hızla uygulayarak çözüm odaklı çalışan bir kadro harekatı var Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un yanında...



"Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren bir bakan gerçeği" ile bu kadro bütünleştiği zaman bir başarı hikayesi yazılmaması mümkün mü?

İşte o başarı hikayesi yazılıyor sessizce…

*

Bakan olduğu günden bugüne geçen süreçte bir gün dahi Ankara’da makamında doğru dürüst oturmamış…



Türkiye’nin her şehrini gezmiş (bazılarını iki, üç hatta dört kez gezmiş) neler yapılması noktasında yerinde gözlemlemiş ,bire bir vatandaşı dinlemiş ..



Sadece dinlememiş çözüm üretmiş…



Örnek olmak işte bu…

Buram, buram Anadolu kokan bir bakan gerçeği Murat Kurum...



Elazığ-Malatya Deprem felaketlerinde, İçişleri Bakanlığı ile çok iyi koordine olarak bölge insanının yanında olurken halkın sorunlarını çözmek için günlerce bölgede yattı kalktı…



Öyle ki adı bölge insanının sevgisi ile lakabı “Kara Murat” konulmuş…



Bunlar benim için sürpriz değil…



Murat Bakanı Emlak Konut Genel Müdürlüğü sürecinden bu yana takip ediyorum…



Bugün geldiği nokta anasının ak sütü gibi helalççç

Çünkü;

Doğru adam..

Çalışkan adam…

Güvenilir adam…

Beyefendi bir adam…

Üstlendiği sorumluluğun hakkını veren adam…

Pratik ve çözüm odaklı çalışan bir adam..

Tayyip Erdoğan’ın keşfettiği devletine ve milletine hizmet etmesi için güvendiği bir genç devlet adamı gerçeği Murat Kurum...

*



Yazımın başında Alev Alatlı’nın sözü ile “Liyakat sorununu çözebilirsek 21. yüzyıl gerçekten de Türklerin yüzyılı olur" demiştim ya..



İşte Murat Kurum’un başarısı “liyakat “ gerçeğinin ne kadar önemli olduğunu bugün ortaya koyuyor…



İnşaat sektörünün bu ülkenin ekonomisinin yeniden canlanması için olmazsa olmaz olduğu gerçeği ile hareket ederek, “konutta ucuz kredi” imkanı sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yüküne Bakan Kurum Emlak Konut ile omuz vererek taşın altına bedenini koydu…



Şöyle bakıyorum…



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Bakanlıkça başlatılan ‘Sıfır Atık Projesin’ de yapılanlar başlı başına bir başarı hikayesi…

Şöyle bir araştırdım geçen yıl yurt genelinde konutlar, siteler, iş merkezleri ve kamusal alanlardan 230 bin ton, 2020'nin ilk 4 ayında ise ekonomik değeri 100 milyon lira olan 93 bin ton plastik ambalaj atığı toplanmış…

Plastik atıkların 1 tonunun geri dönüşümü ile 5 bin 774 kilovatsaat enerji ve yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanmış…

Sıfır Atık Projesi ile %13 olan atık geri kazanım oranının %35 seviyesine çıkarılması hedeflenmiş…



Öyle ki Sıfır Atık sayesinde 2023 yılına geldiğimizde yıllık 20 milyar TL tasarruf elde edilecek, 100 bin kişiye istihdam sağlanacak…



Sıfır Atık Mavi hareketi ile deniz çöpleri temizleniyor…

Gemi atık alım hizmeti veren tesis sayısı hızla artırılıyor…

Atık suları arıtarak temizlenmiş halde deşarj ediliyor…

486 Mavi Bayraklı plaj ile dünya üçüncüsüyüz…



Çevre ve doğa yatırımlarının yanında sosyal konut çalışmalarını es geçmek mümkün mü?

Ama yazmak için takip etmek gerek!..

*



Haberiniz var mı mesela TOKİ ile ülkenin her bir noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm üretilmiş…



Öte yandan TOKİ'nin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri ile yakında 1 milyonuncu konutun anahtarı vatandaşa verilecek…



Şöyle bir düşünün Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne dek riskli alanlarda 1 milyon 348 bin konutun dönüşümü sağlanmış…

Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümde hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek ve ülkeyi depremlere hazır hale getirmek için canla başla çalışan bir kadro harekatı var Çevre ve Şehircilik Bakanlığında…

Yani 81 ilde afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmek için rota çizmiş Murat Bakan..

El atmadığı yer yok…

*

İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele de hiçbir dönem bu kadar olmamıştı. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yapılan incelemeler sonucu kaçak olduğu belirlenen yapılar yıkılıyor…

Bire bir kendi takip ediyor...



Halkla iletişim mükemmel…



Bakın Koronavirüs salgını sürecinde 7/24 hizmet veren Alo 181 Çağrı Merkezi, bu yılın ilk 4 ayında 190 bin 221 çağrı cevaplamış…

Çevre duyarlılığına şapka çıkarmamak mümkün mü?

Son 2 yılda 83 ayrı bölge 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilmiş.

Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümü 576 milyon m²'ye çıkarılmış.

Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 10'u korunan alan haline getirilmiş. 2023 hedefi ise yüzde 17 olarak konmuş..



Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projeler hız kesmeden devam ediyor...



Geçtiğimiz günlerde açıklandı...

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlatılan % 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurmuş, 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirmiş…

*



Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile 81 ilde başlatılan göz kamaştıran şehirlere nefes veren millet bahçeleri projesi…



Öyle ki stadyum yapılan yerlere karşı TOKİ’ye verilen ve üzerlerine konut yapılacak alanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile TOKİ’den alınıp; birer millet bahçesine dönüştürülüyor. (TOKİ’ye o yerlere karşılık Milli Emlak tarafından arsa tahsisi yapılıyor)



Bir başka önemli nokta gecikmeler nedeniyle çok dert ağlanan ÇED belgelerinin en kısa sürede olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılıp geri dönüş yapılarak yatırımcının zaman kaybının önüne geçiliyor artık..



Ya hiçbir siyasi ayrım yapmadan İller Bankası ile birlikte bütün belediyelere pandemi sürecinde can suyu kredisi verilmesi...

*



Diyeceğim şu ki;



Bir ülkenin geleceği “Daha yaşanabilir bir Türkiye” için Çevre ve Şehircilik olarak ortaya konacak projeler çok ama çok önemlidir..



İşte Murat Kurum hem mektepli hem alaylı olan , çalışma arkadaşlarını “TAKIM RUHU” ile etrafında buluşturan hızlı ve pratik kararlar alıp uygulayan “SAKİN GÜÇ” denilebilecek bir ismin bakanlık koltuğunda oturması büyük bir şans olmuştur..



Murat Kurum AK Parti siyasetinin neresinde diye soran olursa bilsinler ki;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hizmet yolculuğunda karşılaştığı zorlukları kendine dert edinecek, sahaya inecek kadar sağlam bir dava ve sadakat adamıdır…



Murat Kurum için bugün söylenecek en güzel söz Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözüdür..