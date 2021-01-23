Tayyip Erdoğan'ın eseri bir bakan!..

Her günümüz iktidarı ve muhalefeti ile tartışma gündemi ile geçiyor…



Gerginlik hep tavan!..



Ülkenin karanlık bir tünele itilme uğraşı!..



Bu ülkenin askerine, polisine, öğretmenine, hakimine ve savcısına “MİLİTAN” diyecek kadar karanlık bir zihniyeti bu ülke hak etmiyor…



Bu ülkede yapılan güzel işleri, bu ülkenin hizmetkar güzel insanlarını görmeyi kendilerine zül görenleri yaşıyoruz!..



Pandemi sürecinde bütün dünya ekonomileri yatırım noktasında resmen kilitlenirken Türkiye’nin bu süreçteki yatırımlarına karşı gözünü karartmış bir muhalefet karşımızda…



Eleştirmekte üstümüze yok!..



Hak teslimi ise zül geliyor!..



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımları yerine olaylara hep tersinden bakanların algı operasyonları ülkeye hakim oluyor..



Aslında o göremediğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alan ve bu kararları hızla hayata geçiren uygulamaları ülkeyi 2023 Türkiye’sine umutla taşıyor…

Devlet karar mekanizmaları saat gibi işliyor...

Hiç kuşkusuz her değişim sancılı olur!..

Hatalar, eksikler olabilir!..

Bu süreç önemli devlet adamı kazanımlarıda bize gösteriyor!..



Öyle ki siyasetçi ve teknokrat kimlikli önemli hizmet adamlarının bir potada buluşturulup bu yeni sistem ile milletin gözünde büyük değer görmeye başladığını görmek gerekir...

*



İşte bugün sizlere bir isimden bahsetmek istiyorum...

Çünkü büyük bir kazanım olmuş...

İşte bu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın keşfi...

Emlak Konut gibi Türk İnşaat sektörünün dinamosunu emanet ederek yıllardır adeta alt yapıda hazırlayıp sahaya sürdüğü bir yıldız gib!..

Konfüçyüs der ki;



“Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz. “



İşte öyle bir yıldız!..



Nevi şahsına münhasır bir bakan...



Türk siyasetinde alışılmışın dışında bir portre çiziyor…



Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeye bu devlete önemli bir kazanımı bir bakan örneği var...

İki, üç yıl öncesine kadar kendi sektörü dışında bilinmeyen bugün hem alaylı hem mektepli anlayışını mükemmel şekilde icra ediyor...



Siyasetçi değil!..



Amma velakin teknokrat bir bakan olarak yaptığı hizmetlere karşın halkın gösterdiği teveccühün hem liderine hem partisine büyük siyasi katkı sağladığı söylemek hiçte zor değil...

Kısa zamanda 4o yıldır bu bakanlık koltuğunda hizmet icra ediyormuş casına her yere hakim!..

Çünkü o bakanlığı evi gibi gören evlad misali...



Yani;

Bakanlıktaki başarısının, liderinin ve partisinin siyasi başarısında kilometre taşı olacağını hesap ederek siyaset yapan yeni bir ekolun sessiz öncüsü gibi…

*



Öyle bir bakanlık profili çiziyor ki, önüne herhangi bir proje geldiği zaman değerlendirmesinde “BAKALIM” türü bir anlayışı asla yok!...

Ya “EVET" ya da “HAYIR…”

Ortası yok…

Çok “NET” bir adam…



Sizin anlayacağınız siyasetçilik, bakancılık rolü oynamıyor!..



Çünkü istesede yapamaz, yüzüne gözüne bulaştırır!



İdari maslahatçı olması karakterinde olmamış!..



Vatandaşın gözünde öyle bir yer edinmiş ki geçtiğimiz günlerde Elazığ’ ılı

bir dostum diyor ki "O gelirse yapar, söylerse yıkar dedirten bir Bakan profili, vatandaşın gözünde hakim...



Hiç bir bürokratı ona inanmadığı bir şeyi yaptırmayı bırakın önüne dahi koyamayacağı koyarsa o bürokratın bir daha karşısına çıkamayacağı söyleniyor...



İşinin ehli olmak ve liyakat sahibi olmak işte böyle bir şey…



Çünkü üstlendiği Bakanlık görevinin altyapısında kendini çok iyi yetiştirmiş olmanın avantajına sahip olması ile mükemmel bir performans göstererek konulara hakim şekilde çalışıyor..

*



Her daim sahada…

Ankara’dan bakmıyor!

Bakanlık koltuğunda onu sadece Bakanlar Kurulu toplantı günleri veya randevuları varsa görürsünüz…



Bu kadar hareketli olduğunu izlerken bir araştırma yaptım…

İki yılda bazılarını üç dört defa olmak üzere şehirleri 300 kez bizzat ziyaret etmiş…

Adeta devr-i alem yapmış!..

Evet 300’kez şehirleri dolaşmış!..

Bu bir rekor aslında!

Nerede ise yılda iki günde bir Anadolu’da dolaşan bir Bakan gerçeği karşımıza çıkmış..

Bazı şehirleri defalarca ziyaret etmiş!..

Çünkü istediklerinin yapılıp yapılmadığını kendi gözleri ile görmek istiyor...

Böyle bir bakan işte…

Gitmiş yerinde sorunları dinlemiş, çözüm yollarını üretmiş ve çözmüş…

Söz verip te yapmadığı bir şey var mı?

Merak ediyorum..

Varsa sevgili okurlar yazabilir!..

*

Acil servis doktoru gibi!..

Hep nöbette..

Elazığ, Malatya, İzmir deprem felaketlerine koşmuş, günlerce oralarda yatıp kalkmış…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ona bağlı AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile mükemmel koordinasyon kurmuş..

Keza Sağlık Bakanlığı..

Bir yılda Elazığ’da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kentsel dönüşümüne imza atmış…

Sel olmuş Giresun’a koşmuş…

TOKİ'de (Kentsel dönüşüm)

Sıfır Atık’ta…

Milli Emlak’ta…

Çevrecilikte…

Millet Bahçelerinde…

Akıllı şehirleşmede…

Kıyıların korunmasında…

Depreme karşı kentleşme ruhunda…

Riskli binalar konusundaki hassasiyetinde...

Yani bütün birimleri ile saat gibi işleyen bir bakanlık inşa etmiş…

*



Şöyle bir bakın…

Böylesine herkesin gözünün üzerinde olduğu hem maddi hem manevi her yönü ile icraatçı bir bakanlık üzerinde muhalefet dahil bugüne kadar tek bir çatlak sesin çıkmamasının nedeni nedir?

Bir bakanın bütün kadrolarına nasıl hakim olduğunun, kontrol mekanizmasını nasıl başarı ile işlettiğinin, takım olma ruhu anlayışını nasıl ortaya koyduğunun göstergesi değil mi?

Bu ülkede en kilit en zor en icraatı bakanlığın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu anlatmamıza gerek var mı?

Ateşten gömlek giyinmektir!..

Türk ekonomisinin çarkınını bu kritik süreçte dönmesinde Çevre ve Şehircililik Bakanlığının TOKİ ile üstlendiği misyonu gururla söylersek hiçte abartmayız..

Mesela bazı bakanları görürsünüz siyasetçidir 100 metrelik yeri neredeyse yarım saatte geçer, herkese bir şey der, el sıkışır, konuşur, sohbet eder siyaset yapar…

Ama ona bakın...

100 metrelik yolu 3-5 dakikada geçip geçerek işine yoğunlaşır…

İçinden geldiği gibi davranıyor…

*



Bakın hiç abartmıyorum…

Bu hakkın teslimi..

Örnek olanları topluma sunma arzumuz..

Olduğu ve göründüğü gibi…

Davranışını asla siyasete yansıtmayan bir bakan gerçeğini yazıyoruz…

Göreve atandığında “Nereden çıktı, başarılı olamaz, bu yükü kaldıramaz” diyenler bugün onu hayranlıkla izliyor..

Halkın gönlünde her geçen gün hoş seda bırakıyor…



Çünkü merdivenleri yavaş yavaş çıkarak iz bırakmak istiyor!..

Yapmacık değil, kendisi olma peşinde...

Siyasetin içinde herkesin saygı duyduğu bir konumu tercih ediyor.

2023 Türkiye’sinin bu siyaset tarzını benimseyeceğini düşünüyor..

Haklıda…



O nedenle de AK Parti’de çok özel bir konumu ve yeri olduğunu görüyoruz…



“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır “ misali onun da yoğurt yiyiş şekli böyle…

*

Kim bu bakan!..

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum…

Ciddi...

Tutarlı...

Beyefendi…

Mütevazı…

İşinin ehli…

Söz konusu vatana millete faydalı olmaksa..

Söz konusu bir partinin bakanı olmaksa..

Siyasetçinin sadece siyasetçi, teknokratın sadece teknokrat olmadığını gösteriyor Murat Kurum...



Süleyman Soylu gibi siyasetin, teşkilatın içinde büyümüş, gençlik kolları, il başkanlığı, genel başkanlık, bakanlık yaparak bugünlere gelmiş, Murat Kurum gibi teknokrat kimliği göz kamaştırmış, , Ziya Selçuk gibi eğitim camiasının, Fahrettin Koca gibi Sağlık camiasının, Hulusi Akar gibi Türk ordusunun, Mevlüt Çavuşoğlu gibi diplomasinin içinden yetişmiş bakan profillerinin aynı kabinenin içinde yer alması Tayyip Erdoğan'ın devlet yönetiminin başarısında önemli rol oynuyor...

İlk kez istisnalar hariç böylesine yüksek liyakat sahibi bir kabine var!..



İşte Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile bu devlete ve millete uzun yıllar başarı ile hizmet edecek Murat Kurum gibi isimleri kazandırıyor…

Bakan olduğu zaman "Kim bu Murat Kurum?" diyenler bugün alkışlıyor..

Kimin eseri;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın...







