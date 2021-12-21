Tayyip Erdoğan'ın Biden ile savaşı bu!

Aklı ve vicdanı olan herkes şunu iyi bilmeli ki;

"Doların yükselmesinin nedeni, Erdoğan ülkeyi yönetemediği için değil, ABD Erdoğan’ı yönetemediği için…"

Bu kadar net...

Ötesi yok…

Çünkü bu bir USA yapımı bir operasyon...

Size iki önemli örnek vermek istiyorum..

Bakın…

CIA’nın tecrübeli görevlisi Philip Agee şöyle demişti:

“CIA için demokrasinin bir anlamı yoktur.Eğer bir ülkede seçilmiş bir hükümet varsa ve bizimle iş birliği yapıyorsa ne ala.Eğer iş birliğini redediyorsa, demokratikmiş, değilmiş hiç umurumuzda değildir.”

Peki...

ABD ekonomi baronu David Rockefeller ne demişti;

“Biz paranın sahipleri, bize itaat etmeyen liderleri darbeyle indiririz, darbe ile devrilmezse, ekonomik manipülasyonlar yaparak o lideri halkına karşı çaresiz bırakırız.”

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için yapılmak istenenler budur!..



Yani...

Ya ABD’ye itaat edeceksiniz…

Ya da direneceksiniz!..

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ve içerideki işbirlikçilerine karşı adeta tek başına direniyor!..

BM kürsüsünden yüzlerine karşı ‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’ diye haykıran bir Cumhurbaşkanı olmak Tayyip Erdoğan'dan başka kimseye nasip olmamış ki!

Bugün yaşanlar sürpriz değil...

ABD Başkanı Joe Biden daha Beyaz Saray’da koltuğuna oturmadan önce "Türkiye’deki dostlarımızla (muhalefet) Erdoğan’ı devirmek için işbirliği yapmalıyız” sözünü başkan seçildikten sonra devreye almıştır!..

Ayaklanma ile başaramadılar…

Yargı kumpası ile yapamadılar...



Darbe ile yıkamadılar...

Şimdi ekonomi ile...

Hangi yol varsa o yolla devirme planı devreye soktular!..

Ne yaptılarsa Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bağını koparamamanın çılgınlığını yaşıyorlar!..

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamalarla dolar üzerinden saldıranlara vurduğu tokat doları tepe taklak aşağı atarken seside Beyaz Saray'dan gelmiştir...

Şöyle bakın Erdoğan'ın gerek Belediye Başkanlığı. gerek Başbakanlık gereksede Cumhurbaşkanlığı siyasi yaşamına o bitti demeden hiç bir şey bitmemiştir!..

Bir gün dahi kaybetmemiştir!..

Dünyada çeyrek yüzyılda liderliğini koruyan tek isim o...

Cezaevinde bile kazanan olmuştur ki "Muhtar bile seçilemez" denilen noktadan halkının seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olmuştur...

Peki nasıl oldu!..

Ektiğini biçti hep..

Düşmanları, muhalifleri onun arkasındaki gücün "DUANIN GÜCÜ" olduğunu bir türlü anlamak istemediler...

Tayyip Erdoğan;



Bu millete hiç yalan konuşmadı.



Bu milletin başını hiç yere eğdirmedi…



Bu millete hiç iki yüzlülük yapmadı…



Bu milletin istemediği hiçbir şeyi yapmadı…



Söz verip de yapmadığı bir şey kalmadı…



Garibanın her zaman yanında yer aldı…



Hep kimsesizlerin kimsesi oldu…

Milli ve Manevi değerlerinden hiç ödün vermedi...

Hep Milletin adamı oldu!..



Elini vicdanına koyan kim aksini inkâr edebilir ki!



Tayyip Erdoğan;



Bu ülkede hangi hizmeti yapmadı...



Hastane ise en görkemlileri...



Havaalanı ise en şahaneleri...



Yol, tünel, köprü ise en kralları...



Boğazı denizin altından geçen Anadolu ile Avrupa yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli ve Marmaray ile Abdülhamit’in hayalini gerçekleştirdi…



Cami ise…



"Hayal, açamaz, Batı dünyası izin vermez" denilen Ayasofya’yı ibadete açarak bir çığır açtı…



Baraj ise dünya gözdesini yaptı!..



İHA’ları, SİHA’ları ile dünyayı şaşırtan ve kıskandıran Milli Savunma Sanayinde devrim yapan projeleri o inşa etti…



Her ile üniversite…



Muhteşem stadyumlar…



Kim hayal ediyordu yerli otomobili..

TOGG ile yerli otomobil yolda...



Nükleer enerji…



Karadeniz’de doğal gaz buluşu!..



Akdeniz’e hakim oluş!..

Nankör olursan unutursun!..



Bir zamanlar ülkenin birinci sorunu neydi?

ABD’nin ve Batı’nın Türkiye’ye karşı elindeki en büyük silah neydi?

Terör!

Şimdi konuşulmuyor…

Her gün onlarca şehit haberi..

Şehirlerde bombalar patlıyordu...



Teröristler şehirlerde cirit atıyordu…



Ne diyordu bu millet!

“Şu terör belası bitse bir şey istemiyoruz.”



Biz değil miydik evladımız eve az geç gelince, “Acaba bir şey mi oldu, bomba mı patladı” diye paniğe kapılanlar…



Ne oldu?



Terör örgütü PKK bitirildi…



Doğu ve Güneydoğu’ya huzur hâkim oldu…



PKK’nın maddi kaynağı belediye başkanları görevlerinden alınarak devlet adamlarına emanet edildi ve bölgede huzur ortamı sağlandı…

Bölge artık turizm merkezi!..

Geceleri insanlar yollarda...

Kepenkler 24 saat açık...

Terör saldırısı sıfırlandı...

Hayaldi gerçek oldu...

Bu ülkede sosyal yardım almayan kim var!..

Yok...

Nerede olursa olsunlar dünyadaki bütün mazlumlara sahip çıkan dünyadaki tek lider kim?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan!..

O nedenle ardından edilen duaların gücünü bilmeyenler hala onu devirmek için her türlü gayri ahlaki oyunu deniyor!.

Ama nafile cabalar!..

Erdoğan'ı devirmek için bu milletin canını böyle ekonomik saldırı ile yakanların canını Tayyip Erdoğan'a yapılan duanın gücü yakacaktır!..

Diyorlar ki;



Ekonomi battı!



Batan bir ekonomide;



Borsa rekor kırmaz…



Bankalar iflas eder…



Şirketler bankalardan kredi alamaz hale gelir…



Döviz büroları çalışmaz…



IMF'nin kapısına düşülür...



Allah aşkına ekonomisi batan ülkede asgari ücrete yüzde 50 üzeri zam yapılır mı?



Yardıma muhtaç kişilere sosyal yardım yapılır mı?



Devlet işçisine, memuruna, emeklisine maaş ödemekte zorluk yaşar…



Türkiye'de şu an bunlar söz konusu değil…



Aksine;



Devlet saat gibi çalışıyor!

Gerçekler ortada..

İhracat 200 milyar doları aşmış...

Merkez Bankası rezervleri 123 milyar dolar olmuş...

Bankalarında döviz mevduatı 230 milyar doları aşmış..

Cari açıkta Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi.

Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın...

Dün gördük ki Erdoğan açıkladı!..

Bankada parası olan hiç bir vatandaşımızın bundan sonra kur daha yüksek olacak diye bir endişesi olmayacak.Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan devlet tarafından vatandaşımıza ödenecek!

Var mı böyle bir lider...

Burası Türkiye işte..

Bakın burasıda ABD!



ABD Kongresi, borç limitini 2 trilyon 500 milyon dolar artıran tasarıyı onaylaması ile federal borçlanma tavanı 31 trilyon 400 milyona çıkarılmış…

Haberiniz var mı?

Bizim muhalefetin de Erdoğan'ı devirmek için siyasi ve ekonomi akıl hocası Biden!

O kadar ahlaksızlar ki...



Katar'a satıldı denilerek yaygara koparılan ASELSAN'ın % 74.2’si TSK güçlendirme Vakfı’na aittir. Geriye kalan hisseleri Borsa'da işlem görüyor.

Aselsan’ın Katar veya başka ülkeler ile şirketlere satışı HUKUKEN mümkün değil!

Ama ortaya attıkları yalan ile milleti iktidara karşı kışkırtma ayarı veriliyor…



İstanbul BB'de ‘Halk Ekmek’ önündeki insan kuyruklarının bilinçli bir operasyon olduğu, ekmeklerin kasıtlı olarak geç getirilip kuyruk oluştuktan sonra dağıtılıyor!..



Yani sizin anlayacağınız halkı Tayyip Erdoğan'dan koparmak için her türlü algı operasyonu devrede!

Bir düşünün…

1979’da Ecevit Başbakanlığındaki CHP hükümetini gazete ilanları ve lobi güçlerini kullanarak deviren TÜSİAD'dan Erdoğan'ı devirmek için destek isteyen bir CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu türemiş!.

Dolara saplandığımız için gözden kaçan gerçek var!

ABD Ortadoğu’da teröre destekte 8 trilyon dolar harcadı!

Ne oldu?

Batağa saplandı!

Ama gizli hesabını PYD ile yapmaya başladı.

ABD’nin 2019 yılında Kamışlı’da ilan ettiği Kuzey ve Doğu Suriye otonom bölgesini…

Yani tanıdığı TERÖR DEVLETİNİ dünyaya kabul ettirmekte önündeki engel kim:

Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli...

Acaba Kemal Bey ve Meral Hanım, ABD’ye bunun sözünü mü verdi?

Ne yapsalar nafile...

Şöyle bir bakın…

Türkiye Kafkaslarda güçlü…

Orta Doğu’da güçlü…

Akdeniz’de güçlü…

Afrika’da güçlü…

Türkiye’nin Afrika’da artan nüfuzu, Libya ve Somali başta olmak üzere askeri ve jeopolitik etkisi, diplomatik temsilcilik ve etkisindeki artış…

TİKA faaliyetleri…

SİHA’ları, SİHA’ların bilinen ve bilinmeyen etkileri, ticareti, Çin ve

Fransa’yla rekabeti…

Afrika Zirvesi…

Türk Devletleri inşası…



ABD rahatsız olmaz mı?

Söyleyeceğim şudur ki;



Yarın ‘Keşke’ diyecek bir düşünceye, bir karara imza atmayalım…

Ortada böylesine işbirlikçi gayri milli muhalefetin sözde liderleri varken Tayyip Erdoğan gibi gizlisi, saklısı olmayan, olduğu ve göründüğü gibi duruşla hep milletini huzurunda olan yüzde yüz yerli ve milli bir lidere sahip çıkmak ve destek vermek milli bir görevdir...

Ya;

Türkiye üzerine kumpas kuran, terör örgütlerinin umudu haline gelen Joe Biden'ın kukla ittifakı ile yürüyeceğiz!



Ya da;



“Bağımsız Büyük Türkiye” inşası için mücadele veren yüzde yüz yerli ve milli duruş gösteren Tayyip Erdoğan ve ona inanıp arkasında duran Devlet Bahçeli ile...

Karar sizin!..

Tayyip Erdoğan size emanet!..









