Tayyip Erdoğan'dan helallik istemek!

Önce bir durum tespiti yapalım…

Gezi olayları…

17-25 Aralık yargı kumpası…

MİT TIR’ları olayı…

Çukur ve hendek terörü…

15 Temmuz hain darbe girişimi…

Ve ekonomik saldırıda bulundular…

Başaramadılar…

ABD’si, İsrail’i, İngiliz’i, Yunan’ı…

Suudi’si, Mısır’ı…

PKK’sı, FETÖ’sü, DHKP-C’si…

Yabancı istihbarat örgütleri…

CHP’si, HDP’si…

Oyuna sokulan, MHP’yi bölmek ve AK Parti’nin ortağının direncini kırmak ile mükellef İYİ Parti’si…

İşin garibi son dönemde CHP ile kol kola girerek Necmettin Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatan SP’si...

Hepsinin birden hedefi Tayyip Erdoğan..

Devirmek için yıllardır her yolu denediler ama başaramadılar. 17 yılın son 10 yılında Tayyip Erdoğan’ın başına gelmedik sıkıntı kalmadı…

Bir taraftan Türkiye’yi geleceğe taşırken, diğer taraftan iç ve dış odaklarla mücadele etmek zorunda kaldı…

Çok bedeller ödedi ama "Allah var gam yok" diyerek bir gün dahi davasından geri kalmadı..

Gezi'de, 17-25'de yalnız bırakıldı, 15 Temmuz hain darbe gecesinin en ateşli saatlerinde bugün onunla yol ayrımı yaşayan dava arkadaşları nerede idi?

Marmaris'ten İstanbul'a ölüme uçtu!.

Kim vardı yanında Berat Albayrak, Hasan Doğan!..

Unuttuk mu?

BM'de ABD'nin, İngilizin, Alman'ın, Fransızın gözünün içine baka baba "Dünya 5'den büyüktür" diye haykırdı. Davosta İsrail Başbakanına "One Minute" diye meydan okudu..

Türkiye’yi öyle bir noktaya getirdi ki, tüm saldırı ve oyunlara karşı eğilmeden, bükülmeden, dik durarak küresel bir güç olma yolunda dev adımlar atan, gerektiğinde ABD’ye, AB’ye milli çıkarları için rest çeken Türk milleti iradesini, gururla ortaya koydu…

Bugün dünyada sözü dinlenen bir Türkiye gerçeği var…

***

Ama oyun bitmedi!

Konumuz da işte bu…

Tayyip Erdoğan’ın huzurlu bir şekilde çalışmasına fırsat vermemek için oyun üzerine oyun sürüyor…

Başta ABD olmak üzere şer odakları ve ülke içindeki aktörleri, Erdoğan’ı 2023’e çıkarmamak için yeni bir oyunu daha sahnelemeye hazırlanıyor…



Adeta“Erdoğan’ı devirmek için ne yaptıysak olmadı. Son çare AK Parti parçalanmalı. Bunun da yolu arkadaşları tarafından arkadan hançerlemek. 2023’ü ona göstermemek” denildi.



İstanbul seçimlerini de fırsat bilerek aylardır sessiz ve derinden hazırlanan, AK Parti içinden yeni bir parti çıkarma oyununu devreye soktular…

Ali Babacan, AK Parti’den istifa ederek yeni parti kuracağını resmen ortaya koydu…

Hiçbir bedel ödememiş, hiçbir mücadelede aktif rol almamış, 2000’li yıllarda ABD’den 4 arkadaş olarak gelip Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in danışman kadrosunda yer aldıktan sonra Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’nin kurucuları arasında yer verilmiş, sonra bakan yapılarak Türkiye’ye tanıtılmış Ali Babacan, şimdi Erdoğan’a karşı harekete geçmiş…

Hayırlı olsun. Şahsen çok üzüldüm!..

Peki bugün Türk siyasetinde yeni bir parti için ideolojik zemin var mı?

Yok…

Babacan kimin oylarına talip!

AK Parti’nin!

Bunun anlamı ne?

Hedef Tayyip Erdoğan!...

Yani seçimlere 4 yıl varken Tayyip Erdoğan’ı 2023’e çıkarmamak için

8 Temmuz’da düğmeye basmış oldular…

Kısacası Tayyip Erdoğan, 17 yıldır arkasını döndüğü dava arkadaşları tarafından hem de Külliye’ye gidilip sözde “HELALLiK” alınarak arkadan hançerlenmek isteniyor…



Senaryo:ABD, İngiltere, İsrail, Fransa, Suudi Arabistan…

Yönetmen:Abdullah Gül…

Başrol oyuncusu:Ali Babacan

Oyuncular:Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu…

17 yılda Tayyip Erdoğan büyük bedeller ödeyip büyük sıkıntılar yaşarken Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve diğer yol ayrımı yaşayan dava arkadaşları hangi bedelleri ödedi acaba?

Söylesinler.!

Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yaparken Tayyip Erdoğan'ın askeri vesayet ve CHP'ye karşı verdiği kıran kırana mücadeleyi Allah biliyor!..

Ali Babacan'ı Tayyip Erdoğan öncesi kim tanıyordu?

Tayyip Erdoğan hangi kötülüğü yaptı ki Babacan'ın beyni ve bedeni AK Parti'den kopmuş!..

Tayyip Erdoğan hangi dava arkadaşını kurda kuşa yedirmiş!..

Tek bir isim söyleyin!..

Allah aşkına Tayyip Erdoğan olmazsa AK Parti 17 yıldır iktidarda, sizlerde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan olabilir miydiniz?

Helallik istemeye gittiğiniz Tayyip Erdoğan hakkını helal ettimi etmedimi bilmem ama bu davaya gönül veren milyonlardan helallik aldınız mı?

Bir sorun bakalım!..

Bu ne nankörlük!..

Artık görüldü ki Erdoğan'a karşı bu oyun son oyun. Tayyip Erdoğan şimdi eski dava arkadaşlarının sahaya sürüldüğü bu son oyuna karşı 2023 öncesi “OLMAK YA DA OLMAMAK”mücadelesi verecek.

Acı ama gerçek olan şu ki 17 yıl onlar için çekmediği sıkıntı kalmayan, kader birliği yaptığı arkadaşlarının bugün karşısına dikilmesinin hiç bir geçerli mazereti olamaz!..

Özellikle Sayın Abdullah Gül’ün Tayyip Erdoğan'e karşı kinini anlamak mümkün değil. Arka planda kalıp Babacan’ı piyasaya süren kendisinden başkası değil!

“Seni Cumhurbaşkanı yapmayacağız”diye ortalığa çıkanlardan sonra bugün de “Seni 2023’e çıkarmayacağız” oyununun figüranları arasına eski yol arkadaşlarının katılması derin bir hayal kırıklığı....

CHP, İYİ Parti, HDP ve SP’ye Babacan-Gül ikilisi ile yeni bir parti daha ekleneceğini söylemek artık hiç de zor değil!

Hepsi bir Tayyip Erdoğan tek...

Bu oyunu kapalı kapılar ardında Abdullah Gül’ün kurduğu aşikar…

Nedir bu oyun!

2023 veya daha erken yapılacak olan bir seçimde Erdoğan karşıtı bloğun Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül olacak?

(Bazılarınızın“Ekrem İmamoğlu ne olacak”dediğini duyar gibiyim…

Ekrem İmamoğlu’na desteği Abdullah Gül vermedi mi?İstanbul seçimleri sırasında Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül ile bir yatta yaptığı gizli görüşmeyi hatırladınız mı?)

İddia şu;

Gül, Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş ve Babacan yeniden parlamenter sisteme geçiş için Tayyip Erdoğan'a karşı anlaştılar…

Fakat önce Tayyip Erdoğan’a karşı seçimi kazanmaları gerek…

Kazanmak için de Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığı için ortak aday gösterme kararı aldılar...

Bu yönde taşları yavaş yavaş örecekler...

Eğer kazanırlarsa Anaya değişikliği ile parlamenter sisteme geçilecek.

Tayyip Erdoğan devri kapanacak.

Yeniden seçim yapılacak…

Cumhurbaşkanı yine Abdullah Gül olacak. Başbakanlık ise seçim sonrası belli olacak.Bu arada CHP'nin lideri Ekrem İmamoğlu olacak...

Yani tüm oyun Tayyip Erdoğan üzerine kurulmuş durumda…

Ali Babacan'ın istifa ederek parti kurması Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye planının son versiyonu...

Bu arada Bahçeli döneminin de kapanacağı, Akşener’in MHP’ye hamlede bulunacağı hesabı yapılıyor…

Yani oyun büyük!..

İngiliz oyununu bilir misiniz!..

***

Bu arada Ahmet Davutoğlu ne oldu? diyeceksiniz!

Babacan cephesi "Biz Davutoğlu ile birlikte olmama kararı aldık" derken Davutoğlu cephesi tersini söylüyor...

Davutoğlu'nun gözünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yapacağı davete çevrilmiş durumda. En yakınındaki bir isimle yaptığım kısa mesajlaşmada aynen şunları söyledi.

"Sayın Davutoğlu Babacan ile birlikte olmayacak. AK Parti için gerekli mesajlarını vermişti.Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı Sayın Davutoğlu'nun AK Parti'de siyasete devam edip etmeyeceğini belirleyecek"

Yani Ahmet Davutoğlu'nun gözü Erdoğan'da...

Olmazsa oda yeni partiye yelken açabilir...

***

Sevgili okurlar bunlar hayali bir senaryo değil!

Ankara kulislerinde yeni parti heyecanına tutulan bazı üst düzey isimlerin iştahlarının masalarda kabarmaya başlamalarına yansıması…



Peki tüm bunlar hesap edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yapacak veya ne yapıyor?

Böylesine büyük bir siyaset ustası boş durmuyordur...

Milletvekillerini " Nerede hata yapılıyor, ne yapılmalı " diye gruplar halinde dinlemeye başladı...

Zaten düğmeye basmış durumda...

Sessiz ve derinden bakanlıklarda, bürokraside değişim rüzgarları iyice esmeye başladı..

Kuşkusuz tabanın sesini dinleyerek mutlaka ama mutlaka bir değişime gidecek yeni kadrolarla 2023 yolculuğuna çıkacaktır...

Çıkmak zorundadır...

Teşkilatlardan, bakanlara, külliye' deki danışman kadrosundan, üst düzey bürokrasiye kadar değişim kaçınılmazdır. Tabanın seminin dinlendiği beklentilerine cevap veren bir değişim olduğu zaman AK Parti'nin rakibi yine AK parti olacaktır..

Birileri partiyi terketse bile AK Parti tabanı et ve tırnak gibi olduğu Tayyip Erdoğan'ı algı operasyonları ile asla terk etmez.

Son Babacan olayı ile pandora’nın kutusu iyice açılmıştır..

Görülüyor ki içeriye fitne, fesat atılarak milletvekili operasyonu çekilerek partinin birlik ve dirliğinin üzerine oynanacaktır. Grup kurmak için çok gizli şekilde partinin içinden koparmalar yapacakları duyumları geliyor.

Seçime 4 yıl varken partinin içine girmeye çalışan "Alo" çekecek işbirlikçilere dikkat etmek gerek ki böyle tipler ortaya çıkmaya algı yaratmaya başladı bile!..

Yeni parti ile hedefin iktidar olmak değil Erdoğan karşıtları ile işbirliği yaparak yani AK Parti'den kopararak Erdoğan'ı zayıflatmak, "namerde muhtaç etmek" hale getirmek olduğu aşikardır...

Herkesin gerçek yüzü ortaya saçılmıştır artık.Bundan sonra sahnede kararlı duran milli olan birlik içinde oyuna gelmeyecek kadar aklını kullananlar kazanacaktır.



Türkiye’yi durdurmaya çalışan üst akıl Tayyip Erdoğan’ı durdurmadan netice alamayacağını bildiğinden son çareyi artık Erdoğan’ın yol arkadaşlığını yapmış olanları koparıp tek özellikleri Erdoğan karşıtlığı olan birbirlerine hiç benzemeyenlerle kol kola sokmaya çalışmakta buldu..



Biliyorlar ki bugüne kadar çokça bedel ödeyen ama davasından bir adım geri gitmeyen Recep Tayyip Erdoğan’ın tek gayesi Türkiye’yi küresel güç haline getirmek…



Bildikleri içinde 2023’e çıkmadan en kısa zamanda Erdoğan’sız bir Türkiye istiyorlar…

Görülüyor ki küresel oyunda son senaryo devreye sokulmuş…



O nedenle;



Tayyip Erdoğan sayesinde bu ülkede siyaset, bürokrasi, resmî, özel, iş ve spor dünyası neresi olursa olsun görev alıp koltuklarda oturanlar arkasında artık adam gibi durmalı…

17 yıldır sizi sırtında bu insan taşıdı…

Son dönemeçte 2023’e onu siz taşıyın..

Çocuklarımız ve torunlarımız için çırpınan, dev adımlarla ülkesini gelecek yüzyıla taşıyan uzun adamı yalnız mı bırakacaksınız?

Büyük olmak için büyük bedeller ödemek gerekiyor.

Bu milleti büyük bedeller ve büyük adamlar büyütür

Bu bedelleri Erdoğan 20 yıldır alnı açık başı dik şekilde ödüyor…

Onun yaşadıklarını kim yaşadı ki!..

Hala bedel ödüyor..

Ama hiç kimsenin kapısında beklemeden, hiç kimsenin karşısında boyun eğmeden, eğilmeden, başı dik alnı açık durarak, karşısındaki kim olursa olsun doğru bildiğini söylemekten hiç çekinmeden, sırtını hiçbir gayri milli unsura dayamadan her zaman önce Allaha sonra milletine sığınarak davası uğruna o bedelleri ödüyor..

Tayyip Erdoğan "Evelallah" bu oyunuda bozar...

Çünkü inanıyor…



LA TAHZEN!

İNNALLAHE MEANA

…

ÜZÜLME!

ÇÜNKÜ ALLAH BİZİMLEDİR

(Tevbe 40)









