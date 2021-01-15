Tayyip Erdoğan kazanır ya AK Parti!..

Türkiye çok kritik bir sürece girdi…

Bundan sonra geçecek her gün iç siyasette çok önemli olacak…

Millet ittifakı karşısında Erdoğan-Bahçeli’nin Cumhur ittifakı olarak boş durmayacağı görüyoruz…



Erdoğan’ın Saadet Partisinin beyni Oğuzhan Asıltürk’ü ziyaret etmesi, ardından Karamollaoğlu’nun “ Partiler arası görüşme olmalı “ mesajı ,ilk kez güçlü bir şekilde BBP isminin yerini Cumhur ittifakında konumlandırması, Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ın tüm hamlelerine tam destek verdiğini açıklaması çok önemli…



Bu hamlelerine DP eklenirse kimse şaşırmasın!..

DSP ise hazır..



Çünkü Erdoğan yüzde 50 artı bir için her bir oyun ne kadar önemli olacağını görüyor…



Yani Erdoğan 2023 startını sessizce verdi!..



İşte bu noktada can alıcı nokta AK Partinin kendi ev düzeni olacak..



AK Parti’nin 2023 öncesi büyük bir devrime ihtiyacı olduğunu son yerel seçimlerde gördük!..



Tayyip Erdoğan sevdalısı milyonların kendisinden bunu beklediğini söylemek hiç zor değil..



Partinin bugünkü döngüsünün mutlaka sorgulanması ve “Nerede yanlış yapılıyor?” sorusu ile çözüm üretilmesinin zorunluluk olduğunu söylemek zor mu?



Hayır…



Çünkü 18 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük destek veren milyonlar Erdoğan’ın hakkını yine teslim ederken ilk kez böylesine parti kadrolarının artık büyük bir değişime uğraması zamanının geldiğini ve geçtiğini çok sesli bir şekilde dile getiriyor…



İşte büyük değişim ve yeni bir enerji için özellikle büyükşehirler olmak üzere teşkilat kongrelerinin sonuçlarının büyük önem taşıdığı aşikar!..



Teşkilat kongrelerin Erdoğan’ın 2023 seçimlerde elde edeceği başarı veya başarısızlığına direk katkı sağlayacağını söylemek hiç zor değil..



Amma velakin…

Bugün görülüyor ki yine “Aman kimse benim önüme geçmesin… Aman yarın bana rakip olmasın.. Aman liderimin, Genel Merkezimin karşısında yeri geldiği zaman benden yana taraf olsun” diyerek kullanılacak il, ilçe başkanı arayışı içinde olanlar yine revaçta…



Güçlü, halkta karşılığı olan il başkanını milletvekilleri neden istemezlerde düşük profilli il, ilçe başkan arayışı içinde olurlar!..

Çünkü dertleri parti değil kendi varlıkları!

O nedenle Türkiye’nin geleceği, Tayyip Erdoğan’ın kaderi niteliğindeki seçimler öncesi AK Parti teşkilat kongreleri 3-5 kişinin tercihlerine bırakılamaz…



Genel Merkez çok hassas olmalı…



Tayyip Erdoğan tarafından yetki verilen;

Genel Merkez yöneticileri...

Bölge Koordinatörleri...

Milletvekilleri...

Atanacak veya tek aday olarak seçilecek il, ilçe başkanların teminatının kendileri değil millet olduğunu bilmek zorunda!..



Keza atanacak;

İl Başkanları…

İlçe Başkanları...



Oluşturacakları yönetim kadrolarının da teminatının kendileri değil millet olduğunu bilmek zorunda…



"Vur Tayyip Erdoğan’ın sırtına yükü nasılsa seçimleri o kazanıyor bizde havasını atıyoruz " anlayışı dönemi bitmiştir!..



Artık manzara çok daha farklı…



İçeriden, dışarıdan herkes sahada!..

Küresel güçler muhalefetin açıkça arkasında!..

Seçmen eskisinden çok daha dikkatli ve duyarlı…



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçimlerden bu yana gerek hükümette, gerek genel merkezde, gerek teşkilatlarda gerekse de bürokraside önemli bir değişim beklentisi içinde..



AK Parti’den alanları ve AK Parti’ye verenleri çok iyi ayırt ediyor, kimlerin kendi çıkarları için makamları işgal ettiğini Tayyip Erdoğan’a yarar değil zarar verdiğini iyi biliyor..



Yani...

Tarlada hiç izi olmayıp harmanı ele geçirenleri çok iyi görüyor!



Son yerel seçimlerde büyükşehirlerde yaşanan başarısızlığının ardından hiç kimsenin “Sayın Cumhurbaşkanım ben başarısız oldum, emaneti size iade ediyorum” diye kenara çekilmediği ve hala var olmak için mücadele eden bir teşkilat gerçeğini konuşuyoruz!..



Ya bürokrasi!..



Ya bürokratlar!..



Bürokratik vesayet hala canlı ve vatandaşın anasını ağlatıyor..





Öyle bürokratlar var ki AK Parti’yi aşağıya çekmek için düşmana gerek bırakmıyor!..



Kamu kurumlarında iş savsaklama, yakınına eyvallah diyen siyasetçiye el pençe vatandaşa ilgisizlik artıyor…



Teşkilatlar gibi bürokrasi ve bürokratlar da acilen baştan aşağı düzeltilmelidir…



Öyle bürokratlar var ki her türlü menfi mevzuat işletilip halkı perişan edip AK Parti’ye olan sempatisini kaybettiriyor..



Bakın Şeyh Sadi Şirazi der ki,



“Kişi bu dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe döner!”



İşte asıl mesele bala kapılmış sineğe dönmemektir ve bala kapılmış sineğe dönenleri ayıklamaktır!..



Çünkü milletin başında dolaşıyorlar ve insanları zehirliyorlar…



AK Parti’nin Tayyip Erdoğan liderliğindeki doğuşu bu dünyaya tenezzül etmemesiydi!..



Şöyle geri dönün…



3 Kasım 2002…



Milletle bütünleşmenin, samimiyetin, vesayete karşı duruşun, hizmete susamışlığın, ezilenlerin nefes alışının, inanca baskının sona erişinin zaferi değil miydi?



O ruha, o samimiyete, o inanmışlığa bugün çok daha büyük ihtiyaç olduğunu görememek akıl tutulması değil mi?



Bakın..



Köklere kibrit suyu dökülmüşse, gövde ayakta gibi durur, ancak önce dallar ve yapraklar kurumaya başlar.



Sonra da gövde devrilir.



Çare; köklere birilerinin döktüğü kibrit suyunu tespit edip kökleri kurtarmaktır.



Hele bu ağaç çınarsa köklerini korumak bir beka hadisesidir…



Sözde yanınızda gördüklerinizin de pek sevdiğiniz vasıfları aslında zayıflığınız ve felaketiniz olabilir...



Yani AK Parti’nin tabanda ses getirecek cevap bulacak ve heyecan yaratacak yepyeni kadrolarla büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı var!..



Diyeceğim şu ki ;

2023’ de Tayip Erdoğan kazanır!..



Peki AK Parti?..



Cevabını Tayyip Erdoğan'ı seven milyonlar veriyor!..

"Sana can feda Reis!..

Ama bu kadrolara neyi feda edelim!.."

Duy sesimizi!..

AK Parti’nin 2023 öncesi büyük bir devrime ihtiyacı var!..











