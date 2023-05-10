Tayyip Erdoğan ile sevenlerinin helalleşmesi!..

Her zaman söyledim...

Her zaman yazdım...

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir rakibi var; O da AK Parti. Eğer Tayyip Erdoğan'ı seven milyonlar yeniden havaya girer toparlanırsa, küskün olan partililer "REİSE VEFASIZLIK YAPAMAYIZ" diye sahaya inerse o eski ruh yakalanır, Erdoğan'ın karşısında kimse duramaz." dedik...

Bugün gelinen nokta işte bu...

İşte bugün o rüzgar esiyor...

Fırtınayada dönüştü..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlanması ile o eski ruh öyle bir yakalandı ki bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zaten gönül olarak hiç kopmamış AK Parti tabanını duygusal anlamda resmen ateşledi…

"Küskünlük kırgınlık yok. Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakamayız” diye başlayan son 10 günlük süreçte, Tayyip Erdoğan sevgisi üzerinden AK Parti seçmenine inanılmaz bir motivasyon geldi...

Belli oldu ki 14 Mayıs seçmeni ile "Bu benim son seçimim " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helalleşmesi olacak...

İstanbul mitingindeki 1 milyon 700 bin kişi 14 Mayıs'da imza atılacak zaferin ışığı oldu desem yerinde..

Mitinglerden müthiş memnun olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözlerinden artık okuyorsunuz....

Bunu muhalefetin son günlerde panik havasına kapılmış ne dediklerinin kendi kulaklarının duymadığı sözleri ile yaşıyorsunuz...

Çünkü;

Muhteşem mitinglere imza atılıyor...

Öyle ki 20 yılın en iyi mitingleri...

Tayyip Erdoğan "bitti” demeden bitmeyeceği bir kez daha görülüyor...

Bu ülkede her iki kişiden birini Tayyip Erdoğan'a sevdalı olduğunu söylemek zor mu?

Yani;

Tayyip Erdoğan sevgisi partisinin çok çok üzerine taşınarak finale doğru eski ruh yakalanmış durumda zafere koşuluyor...

Artık 7'sini bıraktık 9'u biraya gelsede muhalefetin gerçek yüzünü ve kapasitesini gören millet biliyor ki;

"YAPARSA TAYYİP ERDOĞAN YAPAR

GERİSİ YALAN”

O nedenle Erdoğan'ı gönülden seven milyonlar ona "Türkiye Yüzyılı" için muhteşem bir final zaferi hediye etmek adına seferber olmuş durumda..

Bu zafer ona anasının ak sütü gibi helal...

Eksikler yok mu?

Var...

Hatalar yok mu?

Var...

Ama gerçek olan şu ki dünyada dahi ses getiren tarih yazan bir lider gerçeği de var..

Bu ülkeye 100 yılda dahi yapılmayacak muhteşem hizmetleri 20 yılda yaptığı bir gerçek!..

Türkiye onunla masal gibi bir 2o yıl yaşadı..

Hemde içeriden dışarıdan bütün oyunlara karşı!..

Başına gelmedik ne kaldı ki!..

Huzurlu yani rahat bir gün yaşamadan tarih yazdı!..

Söz verip de yapmadığı ne kaldı demeyeceğim..

Söz vermeyip de yapmadığı öyle büyük projeler var ki bütün dünya onu hayranlıkla izledi..

TOGG'lar, İHA'lar, SİHA'lar, AKINCI'lar, KIZILELMA'lar, TGC Gemileri, Doğalgazlar, Nükleer Enerji Santralleri, Petrol keşifleri, Muhteşem Havalimanları, Köprüler, Tüneller, Barajlar, Okullar....

Dış politikada sözü dinlenen tam bağımsız Türkiye var!..

Bu ülkede devletten destek almayan kim var?

Say.. Say bitmiyor...

Gıpta ile bakılan bir Türkiye gerçeği...

14 Mayıs bu nedenle büyük final!..

Batı medyası ona neden sürekli saldırıyor...

Gitsin diye büyük mücadele veriyor...

Neden?

Türkiye’yi çok mu seviyorlar?

Hayır...

Çünkü o alıştıkları kullanışlı lider asla değil...

Ondan bir Zelenski çıkarmaları mümkün değil!..

O nedenle de Putin'e benzetiliyor ya!..

Yine yenilecekler...

Bakın bugün ABD Washington Post Gazetesinin "TÜRKİYE ERDOĞAN’I BIRAKMAZ" itirafı her şeyi anlatıyor...

Gerçeği görüyorlar...

Dünya siyaset tarihinde bir lidere partisinin çok ama çok ötesinde böylesine inanılmaz sevgi bağı ile bağlı milyonlarca seçmen yok...

7'den 70'e..

10 yaşındaki de mitingde...

80 yaşındaki de…

85 yaşındaki dedenin bozuk olan yürüyen merdivenleri Erdoğan'ın mitingine gitmek için nasıl çıktığını gördük işte...

Yok böyle sevgi...

Her zaman söylerim..

Duanın gücünün üzerinde güç yoktur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 21 yıllık siyasi yaşamında karşısına çıkan bütün zorluklara, bütün oyunlara, bütün kumpaslara, darbe girişimlerine karşı koruyan işte milletin duası, mazlumların duasının gücüdür...

Alnını koyduğu secdedir...

Gönüldür gönül...

Satılmaz!..

Alınmaz!..

Kalpten kalbe giden yoldur!..

O mitinglerde teyzeleri, dedeleri, nineleri Tayyip Erdoğan'ı görmek ve ona destek vermek için oraya götüren güç nedir?

İşte bunu bildiğiniz zaman Tayyip Erdoğan'ın sırtının neden yere gelmediğini de bilirsiniz...

Dünya siyaset tarihi böylesine bir lider gücünü yazmıyor...

Gurbetçilerin ellerinde bayraklarla, Erdoğan resimleriyle konsolosluklarda oy kullanmaya gitmesi, dünyada hangi ülkeye nasip olmuş ki...

İnanılmaz bir duygu bu...

Bu sevgiyi para ile satın alamazsınız...

Bu sevgiyi terörle yenemezsiniz...

Bu sevgiyi her türlü yalan dolan ve kaset ile yok edemezsiniz.

Bu gücü anketlerden elde edemezsiniz...



Bu gücü sipariş edemezsiniz...

Bu gücün sahibi haktır...

Bu gücün sahibi halktır...

Ne demişti Sezai Karakoç..

“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır.''

Tayyip Erdoğan'ın başarısının sırrı, işte bu sözde saklıdır...