Tayyip Erdoğan hesabı görmeli!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü grup toplantısını izledim..

Gazeteciden öte bir insan olarak üzüldüm..



Bu ülkede başta İstanbul olmak üzere hayal denilen bütün projeleri gerçekleştiren, ülkenin her karış toprağında her alanda büyük değişime imza atan...

Doğu ve Güneydoğu halkını PKK baskısından kurtarıp huzur getiren, bölgede önemli yatırımlara imza atan, geceleri ışıl, ışıl parlayan şehirler gerçeğini ortaya koyan...

Dünya Rafting Şampiyonası’nın bile en başarılı şekilde Tunceli’mizde yapılmasını sağlayan bir liderin yaptıklarını anlatırken adeta “Ben bu ülkeye hangi kötülüğü yaptım”der gibi hissettim…



Evet Tayyip Erdoğan bu ülkeye hangi kötülüğü yaptı!

Diyorsanız ki düşmanlarımız arttı!

Doğru!..

Çünkü üzerindeki ABD ve AB baskısı prangasını söküp atan Türkiye bütün diz çöktürme oyunlarına rağmen dimdik ayakta kaldığı için düşmanlar artı…

Bundan rahatsızsanız o başka..

Erdoğan ABD’nin “Almayın “diyerek tehdit ettiği S-400’leri rahmetli babasının hayrına mı alıyor?



Erdoğan Akdeniz’de doğalgaz aramamızdan rahatsız olan ABD ve Batıya karşı rahmetli annesinin hayrına mı ülkemizin hakkını savunuyor.



Başta da İstanbullu olmak üzere elini vicdanına koyan kim Tayyip Erdoğan’ın hizmetlerini inkar edebilir ki?

Eğer bugün büyükşehirlerde böylesine hizmetlere rağmen bir başarısızlık yaşanmışsa hiçbir şey olmamış gibi kimse davranamaz..

Tayyip Erdoğan’da.

Son yazımda da yazdım…

Tabana rağmen siyaset olmaz…

Siz bakmayın sessizliğe…

Tabanın içi ağlıyor..

Tayyip Erdoğan’a karşı oyunu kuranların hedefe koştukları apaçık şekilde görülmüyor mu?

O nedenle tekrar diyorum ki;

AK Parti ya bu davayı noktalayacak ya da "Gitmiyoruz" diye haykıracak değişimi yapacak partide hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını gösterecektir.

O nedenle 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinin verdiği mesaj açıktır.

“Böyle gitmez. AK Parti’nin tek rakibi AK Parti konumuna gelmiştir. Değişim kaçınılmaz bir gerçektir. Aksi halde 2023 seçimlerinin ve partinin akıbeti bellidir.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde seçimsiz 4 yıl gibi uzun bir süre varken, partisinin fabrika ayarlarını sıfırlayıp yeni kadrolar ve yeni bir vizyon ile 2023 yolculuğuna çıkması kaçınılmaz bir gerçektir…



Ben bugün AK Parti’de yetkili biri olsam, yaşanan bu tablodan sonra değişimin önünü açmak için" Başkanım özür dilerim.Yeni bir ruh yeni bir ekip anlayışı şart. Sizlere layık olamadık. Emaneti teslim ediyorum.Her zaman emrinizdeyim" diyerek liderime istifamı sunardım…

Çünkü söz konusu dava ise mevki makam teferruattır…

Tabanın beklentisi budur..

Çünkü taban yaşanan sıkıntının fotoğrafını çekmiştir…

O fotoğraf apaçık ortadadır..

Tabanda ve tavanda değişim kaçınılmazdır...

Türkiye'nin her bir yanında başarılı olunan teşkilatlarda bile büyük sıkıntıların olduğu gerçeği ortadadır.

Bütün il ve ilçe başkanları ile yönetimleri birlikte istifalarını vermeli bugüne kadar bazı parti ağaları tarafından önleri kapanmış heyecan dolu isimlerin teşkilatlarda yer almasının artık önü açılmalıdır...

Çünkü değişim deniyor bakılıyor bulunmaz hind kumaşı gibi yine büyük çoğunlukta aynı isimler görevde..

O milletvekilin adamı, bu bakanın adamı, bu belediye başkanın adamı..

Ya sokağın adamları nerede?



Genel Merkez yönetim kadrosu mutlaka yeniden şekillenmeli. Halkta karşılığı olan, durumdan vazife çıkarabilen, sevilen sayılan isimler parti yönetiminde görev almalıdır...

Görevlendirmeler "Çarkı felek" misali olmamalı...



Bürokraside köklü bir değişime gidilmeli.halka kapılarını kapatmış, tutum ve davranışları nedeni ile partiye zarar vermeye başlamış, burunlarından kıl aldırmayan isimler kenara çekilmeli...

"Hakka hizmet halka hizmet anlayışı" ile bu görevlerde olduklarını bilen isimler koltuklarda hakim olmalı...

Tabanda en büyük beklenti Bakanlar Kurulu’nda değişim olması. Bu noktada önemli bir revizyon ile Bakanlar Kurulu’nda yeni bir vizyon ortaya konulup tabana ve halka yeni bir umut verilmesinin kaçınılmaz olduğu görülüyor. Bakanlık kadrolarındada değişime gidilmeli...



Cumhurbaşkanlığı danışman kadrosu mutlaka yeniden yapılanmalı. Liderinden gerçekleri saklayan değil gerçekleri söyleyebilen liyakat sahibi insanlara yer verilmeli...



31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde görüldü ki, Külliye’de sivil toplum örgütleri ve özellikle büyükşehirlerdeki hemşehri dernekleri ile iletişim halinde olacak bir birim mutlaka oluşturulmalı…



Partinin 2002 ruhuna dönmesi için büyük bir buluşma ortaya konulmalı. “2023’e doğru” adı altında büyük kongre toplanarak A’dan Z’ye yeni bir yol haritası belirlenmeli…



Her devrin adamı olarak partinin yanına yaklaşan ve nemalanan adeta “Gece kurtla sürüye dalıp, gündüz çobanla ağlayanlar” kişilere artık dur denmelidir..



Taban bunları söylüyor...

Dinlemek gerekir ki davanın lideri Tayyip Erdoğan yeni kadrolarla yeni bir harekatı başlatmalıdır..



Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor..

Bakın büyük bir şehrin il başkanlığında görevli bir arkadaşım bana ne yazmış.

“Abi teşkilatta kimsenin umurunda değil, herkesin keyfinde. Nasıl olsa paşalar yükünü tuttu. Şurada 4 yıl daha var. Yerimizi koruyup işimize bakalım anlayışındalar. Dikkat ettin mi ? Binali Bey mağlubiyet açıklamasını yaparken, yanında kimse yoktu. Kazanmış olsaydı bir sürü yalaka arkasında dururdu.

Bu neden kaybettiğimizin onlarca sebeplerinden biridir”

Aynen sözler böyle..

Çok acı değil mi?

İşte bu tipleri temizleyeceksiniz..



Bitmedi…

Daha dün için bazı acı örnekleri vermek gerekir…

Erdoğan’a “Onlar varken Ankara ve İstanbul’u kaybederiz” baskısı ile Melih Gökçek, Kadir Topbaş gibi Büyükşehir Belediye Başkanlarının istifa ettirilmesine kimler yalan yanlış bilgi ve anketlerle vesile olmuşsa el çektirilmeli…



Örneğin seçimler sonrasını beklemek gerekirken 31 Mart seçimlerine ramak kalmışken marketlerde poşetlerden ücret alınmasını sağlayıp vatandaşın tepkisini çekmeyi kimler sağlamışsa nedeni sorgulanmalıdır.



Seçime ramak kalmışken Terörist başı Öcalan mektubunun ortaya çıkarılmasına ve kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkmasına kimler vesile olmuşsa hesap vermeli..



Yani hatalar göstere göstere kartopu gibi büyütülüp milletin önüne kondu ve böylesine sonuçlara imza atıldı.

Yani sonuç malumun ilanı gibi oldu…



O nedenle AK Parti’de yapılan bazı vahim hataları görünce kimse kusura bakmasın ama Dede Korkut’un sözü aklıma gelmiyor değil…

“Kahpe içerden olunca

Kapı kilit tutmaz oğul!”



Tabi ki her şey bitmedi..

Bu davanın lideri Tayyip Erdoğan, halk ile birlikte kurduğu büyüttüğü, 17 yıldır girdiği bütün seçimleri açık ara kazandırdığı partisinin küllerinden yeniden doğmasının yolunu açacaktır..

Hz. Mevlana diyor ki “Asla geçmişte yaşama, ama her zaman geçmişten ders al.”

Zaman AK Parti’nin yola çıkarken ortaya koyduğu mükemmel şekilde icra ettiği fakat son dönemde kaybettiği değil kaybettirildiği“RASYONEL İRADEYİ” yeniden ortaya koymak zamanıdır..

Çünkü AK Parti’nin yola çıkarken milletle buluştuğu bu "rasyonel iradeyi" CHP’nin kendi siyasi ideolojisini bir kenara bırakıp hedefe ulaşmak için kullandığı gerçeğini görmelidir..

Yani CHP'nin bu yerel seçimlerde akıl hocası kim veya kimler ise AK Parti’yi kendi silahı ile vurma planını başarı ile uygulamış.!



Bakın Müslüman düşünürlerin çok sık atıf yaptığı adaletiyle ünlü İran Kisrası Nuşirevan devleti ve iktidarı ayakta tutacak adalet dairesini şöyle dile getirir.



“Devlet ve iktidar orduyla, ordu ekonomiyle, ekonomi vergiyle, vergi üretimle, üretim adaletle, adalet yöneticilerin liyakati, yöneticiler bakanların dürüstlüğüyle varlığını sürdürür.

Bunların tamamı ise, devlet başkanının halkın durumuyla bizzat ilgilenmesine ve başkalarına kendini yönettirecek değil de kendisi onları yönetecek biçimde hareket etmesine dayanır.”



Hz. Mevlana diyor ki.

“Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle…

Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.”

Tayyip Erdoğan kendisine hiç yabancı olmadığı bu sözü yine hatırlayacaktır.

Soru şu; "Bu dava burada bitsin mi?"

Cevabı millet veriyor.

"Yepyeni bir AK Parti ile yeni zaferlere"

İcra makamı Tayyip Erdoğan...

Hiç kuşkusuz işi ağır işi çetin.

Ama oda biliyor ki !

Herkese nasip olmuyor bir gönle girip de dualarda yer almak































