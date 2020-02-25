Tayyip Erdoğan aday olamaz şeytanlığı!..

Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunu kesmek için içeriden ve dışarıdan her türlü gayri ahlaki mücadele veriliyor!



Her türlü hesap yapılıyor!



“Biz bu adamı nasıl oradan indiririz” diye gizli gizli masalar kuruluyor…



İşin ucunda eski yol arkadaşları da var!



Gezi olayları dediler olmadı…



17-25 Aralık yargı kumpası dediler olmadı…



15 Temmuz darbe girişimi dediler olmadı…



Ekonomik saldırı dediler olmadı…



Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine ABD’de, İngiltere’de adeta master (!) yapmalarına rağmen bir türlü başaramadılar…



Şimdi de sinsice zamanlama yapmaya çalıştıkları yeni bir kriz peşindeler!.



Kokusu da çıkmaya başladı..

Nedir o koku!..

*



Diyorlar ki;



“Tayyip Erdoğan iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptı, yeniden aday olamaz… Aday olursa konuyu meydanlara taşıyacağız. Anayasa Mahkemesine götüreceğiz.”

Kumpası çok iyi biliyorlar!...



Nedenmiş!



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın adaylık ve seçim ile ilgili 101. maddesinde şu yazılıymış;



“Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”



Peki ne zaman yazılmış!



Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile…



Ama dedim ya hesap algı operasyonu…



Tayyip Erdoğan’ın 2014'te yapılan seçimlerde aldığı %51,79'luk oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilerek görev yapmış da…

24 Haziran 2018’de yeni sistem ile yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilip Cumhurbaşkanlığı yapması ikinci dönemmiş. Erken seçim olursa ancak sorun kalkarmış!..



Yani 2023’te süresi doluyormuş da…



Aday olamazmış da…

Bunların kafası basıyor da Tayyip Erdoğan'ın basmıyor!..

Erdoğan bunu unutup faka bastı öyle mi?

Kafaları her türlü şeytanlığa basıyor!..

Tabi kimse yemiyor!.

Belki onlar bilmez biz söyleyelim..

"Şeytanın artistliği, besmeleyi duyana kadardır."

17 yıldır Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine şeytanlık yapanlar besbelliki "Besmeleyi" unutmuş!..

Tayyip Erdoğan'a şeytanlık sökmedi, sökmez de..

Böyle bir muhalefet karşısında korkuyorum bir gün şeytan çıkıp affet Allah’ım bu muhalefete uydum diyecek!

*



24 Haziran 2018’de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğini, bu sistemle Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak ilk dönemini yaşadığını görmek istemiyorlar…



Belli ki Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri üzerinde oyun oynamayı deneyecekler!



Bütün bunları durup dururken neden yazdım?



Çünkü…



Şu anda CHP’nin başını çektiği muhalefet cephesinin Tayyip Erdoğan’ın eski arkadaşları ile omuz omuza vererek bu yolu denemeye çalışacaklarının bilgisini, kendilerine yakın bir kaynaktan hararetli bir tartışmada duydum…

Yani yeni kurguları bu!..



Tabi ki nafile çabalar!

*



Hiç tartışmasız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 2023 seçimleri muhteşem bir “FİNAL” olacaktır…



Olmak zorunda da…



17 yıldır onun liderliğinde ,sayesin de iktidar olmanın nimetlerinden yararlanıp mutluluğunu yaşayanlar (keyif yapan) bir kez de artık onun yüküne omuz verme sorumluluğunu üzerlerinde hissetmelidirler…



2023 seçimleri AK Parti teşkilatlarının, sevenlerinin Tayyip Erdoğan’dan “Helallik alıp” borçlarını ödeme yılı olacaktır..



O nedenle uyku halinden “Nasılsa Tayyip Erdoğan var. O seçimi alır “ halinden kurtulmalılar…



Karşı cepheyi görüyorlar!..



Türkiye’nin 2023 sonrası bir 5 yıl daha Tayyip Erdoğan ile yürümesi, hem yeni sistemin rayına oturması hem de Türkiye’nin küresel güç olma yolunda dev bir adım olacak…



Türkiye Reisi ile makus talihini yenmiş olacak…

*



Sonrası mı?



Bitmez…



Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki bütün mazlumlar adına Birleşmiş Milletler (BM) Başkanı(Genel Sekreteri) olarak o koltukta oturmalıdır…



Baksınlar nasıl yapılıyor muş bu BM Genel Sekreterliği..



O kürsüden küresel güçlerin yüzlerine karşı nasıl haykırmıştı. “DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR”



Neden olmasın…

Dünyadaki bütün mazlumlar o kürsüde tarihte ilk kez kendilerinin hak ve hukukunu savunan bir lidere sahip olmanın mutluluğunu yaşarlar...

Tabi önce 2023!.

*

Kim ne derse desin dünya siyaset tarihinin son dönemdeki adından en çok bahsettiren lider gerçeğinin adı Tayyip Erdoğan'dan başkası değil..

Bakın...

2023 yolculuğunda Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamalıdır. Tayyip Erdoğan'a destek vermek artık siyasi parti meselesinin çok dışında milli bir mesele haline gelmiştir..

Var mı başka bir lider Allah aşkına!..

Yaşıyoruz!..

"Gezi olayları ile gurur duyuyorum" diyen Abdullah Gül,

Erdoğan düşmanlığı için ülkesine ihanet eden Kemal Kılıçdaroğlu,

CHP ve HDP vagonuna binen sözde Milliyetçi Meral Akşener,

"Her şey güzel olacak" derken İstanbul'u ağlatan Ekrem İmamoğlu,

Gezi Olayları davasından çekilen Ahmet Davutoğlu,

HDP kongresine başarı mesajı yollayan Ali Babacan,

Erbakan hocaya ihanet eden Temel Karamollaoğlu,

gibi "kafalarında kırk tilki dolaşan kırkının da kuyrukları birbirlerine değmeyenlerin" Tayyip Erdoğan düşmanlığı için her gün bu ülkeye ihanetlerini söylenecek tek söz bellidir;

Bir defa değil bin defa Recep Tayyip Erdoğan'dan yanayım..

Çünkü imanın iktidar olmadığı yerde ancak şeytan ihtilal yapar!..

Ne demişti Erbakan hoca;

İman varsa imkan da vardır...

Ne demişti Tayyip Erdoğan;

Biz ancak rüküda eğiliriz!..

Var mı anlamayan...











