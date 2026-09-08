Tabii Spor 1’de hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yeni sezonun başlamasıyla Tabii Spor yayınları yeniden araştırılmaya başlandı. TRT’nin dijital platformunda aynı anda oynanan karşılaşmalar Tabii Spor kanallarına dağıtılıyor. Peki, Tabii Spor ücretli mi? Tabii Spor 1 nasıl izlenir? Hangi maçları yayınlıyor? Tabii Premium üyelik ücreti ne kadar? İşte merak edilenler…

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii Spor’da ücretsiz ve Premium olmak üzere iki farklı erişim şekli bulunuyor. TRT’nin resmi bilgilendirmesine göre Türkiye’yi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımların maçları Tabii üzerinden Türkiye’de ücretsiz izlenebiliyor. Diğer yabancı takımların Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının tamamına erişmek isteyenlerin ise tabii Premium paketine abone olması gerekiyor.

TABİİ PREMIUM ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

TRT’nin resmi tabii bilgilendirmesinde Premium paket için aylık 99 TL ücret bilgisi yer alıyor. Premium üyelik; spor yayınlarının yanı sıra reklamsız izleme, çevrimdışı içerik ve tabii’nin Premium içeriklerine erişim sağlıyor. Üyelik fiyatları dönemsel olarak değişebildiği için abonelik sırasında tabii hesabındaki güncel paket fiyatı esas alınıyor.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor’u izlemek için tabii.com üzerinden hesap oluşturmak veya tabii mobil uygulamasını kullanmak gerekiyor. Platforma bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden erişilebiliyor. Tabii uygulaması ayrıca uyumlu Samsung, LG ve Android işletim sistemli akıllı televizyonların yanı sıra Apple TV ve Google TV üzerinden de kullanılabiliyor.

TABİİ SPOR 1 HANGİ MAÇLARI YAYINLIYOR?

Tabii Spor 1’in yayınladığı karşılaşmalar günden güne değişiyor. Kanalın belirli bir takıma veya lige ayrılmış sabit bir maç listesi bulunmuyor. UEFA maçlarının aynı saatlerde oynanması nedeniyle karşılaşmalar Tabii Spor kanallarına dağıtılıyor. Tabii Spor yayınlarında başta:

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

karşılaşmaları yer alıyor. TRT Spor’un güncel Tabii Spor yayın akışında da Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının gün boyunca canlı ve banttan yayınlandığı görülüyor.

TABİİ SPOR 1’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Tabii Spor’un yayın programı her maç gününde yeniden oluşturuluyor. TRT’nin güncel yayın akışında örneğin AEK-LASK ve Real Madrid-Inter Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Tabii Spor yayınları arasında yer alıyor. Hangi karşılaşmanın Tabii Spor 1, Tabii Spor 2 veya diğer Tabii Spor kanallarında yayınlanacağı maç günündeki resmi yayın akışından kontrol edilebiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TABİİ SPOR’DA MI?

Evet. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları TRT ve Tabii Spor ekranlarında yayınlanıyor. Aynı saatte birden fazla maç bulunduğunda karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor kanallarına dağıtılabiliyor. Bu nedenle tüm Şampiyonlar Ligi maçlarının tek bir televizyon kanalında yayınlanması yerine Tabii Spor’un dijital spor kanalları da kullanılıyor.

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ TABİİ SPOR’DA MI?

Evet. TRT’nin bilgilendirmesine göre UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları da Tabii platformunda yer alıyor. Türk takımlarının maçları Türkiye’de ücretsiz erişime açılırken diğer karşılaşmalar için Premium üyelik gerekebiliyor.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI TABİİ’DE ÜCRETSİZ Mİ?

TRT’nin resmi açıklamasına göre Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Tabii üzerinden Türkiye’de ücretsiz olarak izlenebiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türk temsilcilerinin hangi karşılaşmasının TRT 1, TRT Spor veya Tabii üzerinden yayınlanacağı ise haftalık yayın programında açıklanıyor.

TABİİ SPOR UYDUDAN İZLENİR Mİ?

Tabii Spor ağırlıklı olarak internet üzerinden yayın yapan dijital spor kanalları şeklinde çalışıyor. Tabii Spor’a erişim için uydu frekansı aramak yerine tabii uygulaması veya internet sitesi kullanılıyor. TRT 1 ve TRT Spor’a verilen bazı karşılaşmalar ise normal televizyon yayını üzerinden de izlenebiliyor.