Süper Lig devine büyük piyango! 100 dönümlük arazi için Erdoğan'dan talimat gitti iddiası

Trabzonspor'un İstanbul yapılanmasında ses getirecek bir adım atıldığı belirtilirken, gazeteci Hasan Tüncel'in kulis bilgisine göre bordo-mavili ekibe Kemerburgaz'da 100 dönümden geniş bir arazinin tahsis edildiği iddia edildi.

GALATASARAY'A KOMŞU OLACAK

İddiaya göre Trabzonspor'un planlanan projesi, Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerinin bulunduğu bölgeye yakın bir konumda yer alacak. Böylece bordo-mavili kulüp, İstanbul'da Galatasaray'a komşu olacak.

PROJE İÇİN TALİMAT VERİLDİ İDDİASI

Aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu proje için gerekli talimatları verdiği öne sürüldü. Trabzonspor'un arazi üzerinde nasıl bir proje gerçekleştireceğiyle ilgili detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.