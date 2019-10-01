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Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması

SULTANBEYLİ'de bir inşaatta kazı sırasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

Sultanbeyli'de bir inşaat temel çalışması sırasında çökme meydana geldi. Orhan Aydoğan isimli bir işçi kayan toprak nedeniyle beline kadar gömüldü. İnşaattaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler kısa düren çalışmanın ardından işçiyi olduğu yerden kurtardı. Aydoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kubilay incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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