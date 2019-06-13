Süleyman Soylu internethaber'e konuştu! Koç ve İmamoğlu iddiası bomba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İnternethaber Medya Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık’a konuştu. Ordu Valisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki krizle ilgili bomba açıklamalar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın Youtube kanalı üzerinden yayınlanan söyleşisinde gündeme oturacak detaylar verdi. Ordu Valisi Seddar Yavuz ile İmamoğlu arasındaki krize ilişkin açıklama yapan Süleyman Soylu, ' İmamoğlu'na karşı sert değilim, o bana karşı sert' dedi.

Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'mahremime girdi, beni izletti' iddiasıyla ilgili de çok konuşulacak bir karşılık verdi. Soylu, Koç ailesinin uçağının 'tahsisine' ilişkin de iddialarda bulundu.



İşte Hadi Özışık'ın Youtube kanalı üzerinden yayınlanan söyleşiden flaş bölümler:

"İmamoğlu'nun ne küfürlerini bilirler'

-Ekrem İmamoğlu musakka yiyen, antrikot hiç yemeyen hayatında, Beylikdüzü belediye başkanıyken çok mütevazi hayat yaşayan, kimseye kötü söz söylemeyen, Beylikdüzü'nde herkesin onu nuru pak bir adam olarak bildiği bir kişi(!). Kim nerden bilecek böyle bir şey olacağını. Bazen insanlara enayi muamelesi yapıyorlar. Bunun kişiliği belli, yapısı belli, dilinin nelere döndüğü belli. Beylikdüzü'nde 10 kişiden 6'sı beyefendinin küfürlerini bilir.

Ordu Valisi tuzak kurdu iddiası

-Vali şöyle tuzak kurar. Bu beyefendinin oradan kanunen geçme yetkisi varsa haklıdır. 14 kişilik bir liste veriyorsunuz. Koç'un özel uçağıyla VİP'ten İstanbul'a gidebilmek için müracaatta bulunuyoruz. VİP kullanabilmek için vekilin bulunması gerekiyor. O da 14 kişi değiltir. Bir vekil yanında varsa en fazla 2 en fazla 3 kişidir. Burda milletvekili yok.

Bir yalan makinası var

-Kendilerini arayıp diyorlar ki 'siz burdan geçme hakkına sahip değilsiniz. Koç'un özel uçağı ile gidiyorsunuz. Zaten Koç'un özel uçağı ile gittiğiniz için sizi öbür taraftan geçiririz hemen hiç merak etmeyin.' Karşımızda bir yalan makinası var. Ve yalanı doğruymuş gibi söyleyen bir makina var.

İmamoğlu öfkeli bir insan

-Burada dayanaktan yoksun üretimler yoksun. Bunu yapan İstanbul gibi bir büyükşehrin belediye başkan adayı. Bir yalan makinasıyla karşı karşıyayız şu anda. Sadece bir meseleyle alakalı değil. Kendinin dışında başka bir role soyunmuş. Başka bir pozisyona soyunmuş bir kişiyle beraberiz biz. Öfkeli bir insanla beraberiz. Allah'tan bu ikinci seçim geldi. Ben İstanbul'un büyük bir felaketten kurtulacağına inanıyorum.

ORDU VALİSİNE 'İT' DİYOR! -Son 1.5 ayda başka bir insan var. Yeni bir insan çıkmış. Ordu valisine 'it' diyor, polise hakaret ediyor. FOX TV kameramanı çekiyor bunu. Fatih Portakal'ın ifadesini dinlediniz mi? İsmail Küçükkaya dinledi mi dinlemedi mi? Bana soru soruyor ya kendisi cevap versin.

CHP günahını çekecek

-İstanbul böyle bir kişiye teslim edilmemesi gerekir. Bu kadar açık ve net. Allah muhafaza İstanbul'a kaybetti AK Parti, kazandı CHP. Size bir tespitimi daha söyliyeyim. Bunu Süleyman Soylu söyledi dersiniz. Bunun (İmamoğlu'nun) en büyük zorluğunu da günahını da CHP çekecek. Bunu yazın bir tarafa göreceksiniz. Siz bu adamı tanımıyorsunuz.

Ben VİP kullanmadım

-Valiye it demesinin polise hakaret etmesinin bir anlamı yok mu? Helallik almışta vermişler mi bir bakalım. Hak etmediği bir yere bir yere gitmesinin anlamı yok mu? Ben genel başkanlık yaptım gitmedim VİP'ten... Ben AK Genel Başkan Yardımcısıyken de VIP'ten gitmedim. Hakkım değildi çünkü...

EBRU GÜNDEŞ VİP'TEN GEÇMİŞTİ... -Ebru Gündeş'in geçmesine itiraz eden kim benim. Doğru değil. Kim geçiyorsa geçsin yanlış yapılmış. Ben o yanlışı niye tekrarlattırayım.

Koç'un özel uçakları ile geziyorlar

-Biz sosyal demokratları tanırız. Sosyal demokratlar ne zamandan VİP hastası oldu ben bunu soruyorum. Ne zamandan beri musakka deyip, antrikot deyip de Koç'un özel uçakları ile geziyorlar ben bunu soruyorum sosyal demokratlara. Öyle bir şey yok.

Koç'un uçağını Bakan Zeybekçi'de söz konusu uçağı kullanmıştı. Hadi Özışık bunu bakana hatırlatınca şu karşılığı aldı:

-Seçim döneminde binmek ayrıdır. Başka dönemlerde kiralamak ayrıdır. Parasını verirsiniz binebilirsiniz. Bu tahsis edilmiş uçak. o kadar açık. Gezi olaylarında otel tahsis ettiler, erzak tahsis ettiler, şimdi de bunu tahsis ediyorlar.

EKREM İMAMOĞLU 3 GÜN BOYUNCA NEREDEYDİ? Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu tarafından takip ettirildiğini ve mahremine girildiğini iddia etmişti. Soylu 'yalan' deyip şu yanıtı verdi:

-Kimi takip ettireceğim. Bunların hepsi zırva. Bir yalan makinası ile karşı karşıyayız. Üç gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı piyasada yoksa ve rehabilitasyona alınmışsa... Öfke nöbetleri sebebiyle...

"Akıllı ol Soylu" sözleri

-Bilirsiniz CHP’liler beni görünce harekete geçerler "her şey güzel olacak" diye. Akıllı ol ağır bir tehdittir. Bizim seviyemizde ki insanlar için ağır bir tehdittir.