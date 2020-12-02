Suikast emrini Mossad’mı verdi?

Mohsen Fakhrizadeh'e (Muhsin Fahrizade) yönelik suikast, Tahran'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda, Damavand İlçesinin Abe-Sard bölgesinde gerçekleşti.



Fars haber ajansı, uzmanın arabasında teröristler tarafından öldürüldüğünü söyledi.



Saldırganlar, Fahrizade’yi taşıyan arabanın yolunda patlayıcı yüklü bir Nissan sedan kamyonetini patlattı ve ardından arabasına ve güvenlik görevlilerine ateş etmeye başladı.



Dışişleri Bakanı Zarif, terör saldırısında görülen "İsrail'in rolünün ciddi belirtileri var” dedi...



İran, İsrail'i bu gerçekleşen suikast-terör eyleminden sorumlu tutuyor.



Dışişleri Bakanı Zarif uluslararası toplumu, özellikle Avrupa Birliği'ni bu iğrenç suçu kınamaya davet etti.



Zarif bir tweet attı, “Suikastçı-teröristler bugün İranlı seçkin bir bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtiler gösteren bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor” dedi.



Dışişleri bakanı, "İran uluslararası toplumu ve özellikle de AB'yi utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor" dedi.



Fars haber ajansı ayrıca silahlı çatışmada üç ila dört teröristin öldürüldüğünü bildirdi.



Fahrizade, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından adı geçen tek bilim adamıydı.



İsrail medyası geçen yıl suikast planının başarısız olduğunu duyurmuştu. Ayrıca Fahrizade’nin adının Birleşmiş Milletler tarafından İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a açıklandığını iddia ettiler.



Devam.



2010 ve 2012 yılları arasında dört İranlı nükleer bilimci-orjinal isimleriyle Masoud Alimohammadi, Majid Shahriari, Darioush Rezaeinejad ve Mostafa Ahmadi Roshan suikasta kurban gitti, bir diğeri Fereydoon Abbasi ise cinayet girişiminde yaralandı.



Geçtiğimiz günlerde Kasım 2020'de başka bir bilim adamı Muhsin Fahrizade öldürüldü.



Cinayetlerden ikisi, hedeflerin arabalarına yerleştirilen manyetik bombalarla gerçekleştirildi. Darioush Rezaeinejad vurularak öldürüldü ve Masoud Alimohammadi bir motosiklet bombası patlamasında öldü.



İran hükümeti İsrail'i cinayetlerde suç ortaklığı yapmakla suçladı. 2011 ve 2012'de İranlı yetkililer, Mossad (İsrail istihbarat servisi) adına suikast düzenledikleri iddia edilen bir dizi İranlıyı tutukladı.



Batılı istihbarat servisleri ve ABD yetkilileri, İsrail bağlantısını doğruladı. Haziran 2012'de İran hükümeti tüm suikastçıları tutukladıklarını belirttiler.



İsrail bu iddiaları ne doğruladı ne de inkar etti, ancak İsrail savunma bakanı Moşe Ya'alon şöyle dedi: "Her şekilde hareket edeceğiz ve nükleer silahlı bir İran'a hoşgörü göstermeyeceğiz. Bunun yaptırımlar yoluyla yapılmasını tercih ediyoruz, ancak sonunda İsrail kendini savunabilmelidir.”



İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik kısıtlamaları müzakere etmeye çalışan ABD'nin diplomatik baskısının ardından suikastler 2013 yılında sona erdiği bildirildi.



NBC'ye göre iki ABD'li üst düzey yetkili, İran Halk Mücahitlerinin İranlı nükleer bilim adamlarını öldürmek için "İsrail tarafından finanse edildiğini, eğitildiğini ve silahlandırıldığını" doğruladı, ancak daha sonra bir Üst Düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi bunu reddetti.



Özel Amerikan istihbarat ya da gölge CİA Stratfor'a göre, beşinci İranlı bilim adamı 2007'de Mossad tarafından zehirlendi.



Ocak 2015'te İranlı yetkililer, Mossad'ın İranlı bir nükleer bilim adamına suikast düzenlemeye yönelik başka bir girişimini engellediklerini söylediler.



Sonuçta;



bir dizi İran’lı üst düzey yetkili bunu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’i suçladı. Açıklamalarında; “Bir kez daha küresel kibirle ve kirli Siyonist rejimle bağlantılı olan teröristler, vahşi bir eylemle, ülkenin bilim ve savunma alanlarındaki yöneticilerinden birini şehit etti. Terörist gruplar, bu kör eylemin emrini verenler ve failleri şiddetli bir intikamın onları beklediğini bilmelidir." dedi.

