Su Akar Türk Bakar!

Dünya şiddetli tarımsal kuraklık ile boğuşuyor.

Avrupa 2022 yılını şimdiden tarımsal afet ilan etmiş durumda.

Ülkemizde de durum aşağıda görüldüğü gibi.

Tarım Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre Türkiye haritası kıpkırmızı!

Kırmızı şiddetli kuraklık demek!

Bu sosyal afet demek!

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Ülkemiz gitgide su kıtlığı çeken ülkeler ligine giriyor.

Marmara Gölü, Salda Gölü, Tuz Gölü, Karataş Gölü, Burdur Gölü, Bafa Gölü, Avlan Gölü, Işıklı Gölü kurudu!

Nasrettin Hoca'nın göle maya çaldığı Akşehir Gölü bile kurudu!

Kuruyan pınarlarımız, derelerimiz, çaylarımız ise sayısız…

Oysa “pınarları akışan” bir ülkemiz var, suyu bol cennet bir vatandayız…

Kuruyan gölleri görüp de üzülmemek mümkün mü?

Su geleceğin petrolü!

Su kaynağına sahip olan ülkeler bugün OPEC ülkeleri gibi gelecekte dünya ekonomisini belirleyen ülkeler olacaklar. Gelecek dediysem on, onbeş yıl içinde!

Bu yüzden suyu kurtarmak milli mesele!

Su meselesi milli güvenlik meselesi, bağımsızlık meselesi!

Su o kadar hassas konu…

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Su tasarrufu kültürünü öğrenmemiz işte bu yüzden şart!

Biz hala milletçe suyu hoyrat kullanıyoruz.

“Gri su” kullanımı bilincini artırmak işte bu yüzden çok önemli!

Tuvalet atığı dışında duştan, küvetten, lavabolardan akıp giden evsel atık suyuna “gri su” deniyor. Bu su, içme suyu kalitesinde değil ama kullanım alanları da yok değil!

Evsel atık su mutfaktan, çamaşır makinesinden, banyodan, tuvaletten ve benzer amaçlı kullanılan bölümlerde kullanılıp kanalizasyona atılan atık sular.

Siyah su, evsel atık suyun bir kısmı iken, tuvaletlerden gelen ve foseptik atığı içeren suya deniyor. Dolayısıyla, gri su da, evsel atık suyun siyah su içermeyen kısmına, yani duştan, lavabodan, küvetten ve hatta mutfaktan gelen atık suya denmekte.

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Gri su, ilk kullanım işlevini yitirmiş olsa da ikincil birçok kullanım işlevi olabilecek olan su…

İçme suyu kalitesinde olmayan geri kazanılmış gri su, çeşme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabiliyor.

Diğer sistemlerle kıyaslandığında gri suyun arıtılması daha hızlı ve kısa bir sürede olup daha düşük maliyetli. Elde edilen arıtılmış suyun kalitesi de çok daha hijyenik olmakta.

Arıtılmış gri suyun kulanım suyu olarak kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de olumlu etkiliyor.

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Gri su hem evlerde hem de işleylerinde mümkün. Üstelik bireysel kullanım açısından da endüstriyel kullanım açısından da gri su kullanmanın büyük yararları var.

Peki, gri su nereden toplanır?

- Duş alırken su ısınıncaya kadar akıp giden suyu bir kovada toplayın.

- Mutfakta domates, patates, biber yıkadığınız suyu bir kovada toplayın.

- Çamaşır makinesinden, bulaşık makinesinden çıkan suyu bir kovada veya rezervuarda toplayın.

- İmkânınız varsa yağmur suyu hasadı yapın, yağmur suyunu bir kapta toplayın.

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GRİ SUYU NEREDE KULLANABİLİRSİNİZ?

- Çiçekleri, bahçeyi, sulamakta kullanabiliriz.

- Gri su sulama suyu olarak kullanıldığında iyi bir gübre kaynağı ve besleyici su olma özelliği de taşır.

- Deterjanlı suyu balkonu, banyoyu yıkamakta, evsel temizlikte kullanabiliriz.

- Araba, eşya yıkamakta kullanabiliriz.

- Sifonu çekerek içme suyu kalitesindeki suyu israf etmek yerine tuvalete gri su dökebiliriz.

- Hortumla evi, bahçeyi yıkamak yerine gri suyu kullanabiliriz.

- Endüstriyel bazda veya çiftlik bazında gri su geri dönüşüm sistemleri kurabiliriz.

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Suyu tekrardan kullanıma sokmak önemli.

Gri su kullanımını alışkanlık haline getirerek hem su faturanızı azaltabilir hem de karbon ayakizinizi azaltarak doğaya yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Ben bir kişiyim demeyin, tasarrufu bireysel alışkanlık haline getirin.

Nasrettin Hoca gibi göle maya çalın, ya tutarsa diyerek. Dönüşüm benden başlar diye düşünün...

Eğer gelecekte su fakiri bir ülke olmak istemiyorsak, “Su akar Türk bakar!” sözünü tarihe gömmeliyiz…

Su akar Türk tasarruf eder olmalı…

Su akar Türk suyu kurtarır olmalı…

Yoksa geleceğin zenginlik kaynağını israf etmiş, çocuklarımıza fakir bir ülke bırakmış oluruz…

Yazık olur bu yemyeşil vatana…

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