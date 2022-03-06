Stajyerlere Ne Kadar Ücret Ödemek Gerekir?

Bir önceki yazımızda ülkemizde başlatılan önemli bir program olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı’ndan bahsetmiştik.

Ulusal Staj Programı’nın kapsamı 2022’de KOBİ’lerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere, bu öğrencileri de dâhil edecek şekilde genişletilmiş bulunuyor.

Artık stajyer çalıştırmak hem işletmeler açısından hem de gençlerimiz için çok önem kazandı.

Dünyada zaten önemli idi de, biz bu işin farkına yeni varıyoruz…

Hem gençlerimizi kazanmak hem de işletmelere bu kriz ortamında can suyu olması için stajyer almak önemli…

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Peki, işverenler stajyer almak isterse bu öğrenciyi nasıl çalıştıracaklar?

Örneğin, stajyer çalıştıranlar ne kadar ücret ödemek zorundalar?

Bu yazımızda da bu konulara değindik.

Stajyer ücretleri ve işletmelere verilecek destek tutarları hakkında 5 Ocak 2022 tarih ve 31710 sayılı Resmi Gazete’de 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı alınmış bulunmakta.

Bu çerçevede stajyerlere ödenmesi gereken ücret şöyle:

Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletme çalışan sayısı dikkate alınmaksızın yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az ücret ödenemiyor.

Dolayısıyla işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere en az 1.276,02 TL ödenmesi gerekiyor.

Diğer yandan kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin asgari ücretin yüzde ellisinden az olamıyor.

Ancak öğrenci 12’nci sınıf öğrencisi olsa dahi kalfalık yeterliliğini kazanmıyorsa ücretin yine asgari ücretin yüzde otuzu şeklinde ödenmesi gerekmekte. Kalfalık yeterliliğini kazanan 12’nci sınıf öğrencileri için ise minimum ücret seviyesi 2.502,00 TL olarak belirlendi.

Görüldüğü üzere asgari ücretli 5004 TL brüt alırken stajyer çalıştırmak yarı yarıya maliyet avantajı sağlıyor.

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Öte yandan stajyer çalıştıran işverene Devletçe verilen bir destek de var.

2022 yılı için destek tutarı, asgari ücrete endeksli olarak arttırıldı.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı işverenlere destek olarak sunuluyor.

20 ve daha az çalışan sayısı bulunan işletmeler için stajyer başına 850,68 TL, 20 ve daha fazla çalışan sayısı bulunan işletmeler için ise stajyer başına 425,34 TL Devlet desteği de var.

İşverenler bu desteği stajyerin ücretini ödedikten sonra İŞKUR’dan alabiliyor.

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Son olarak stajyerler nasıl sigortalı gösterilecek?

SGK sigortaları açısından stajyer öğrencilerin sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile eğer anne-babası üzerinden sağlık hizmeti almıyorsa GSS primi ödeniyor.

Bu ödemeyi stajyer öğrencilerin kendi okulları yapıyor.

İşverenler sadece stajyer öğrencilere yapacakları maaş ödemesini bordrolaştırıyorlar.

Ancak şunun altını çizelim: Stajyer eğer okul tarafından gönderilmiyor ise bu SGK açısından stajyer kabul edilmiyor ve bu stajyeri mutlaka asgari ücret üzerinden çalıştırmamız ve SGK’nın tüm primlerine tabi tutmamız gerekiyor.

Yani stajyer dediğimiz şey okullarınca staj yapmaya gönderilenler. Yoksa, her kapıdan gireni stajyer adı altına kabul etmiyor SGK.

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