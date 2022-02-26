Stajyer İşi Memleket Meselesi!

Bilindiği üzere birçok gencimizin çalışma yaşamına katılımında stajyerlik ve çıraklık ilk aşamayı oluşturuyor.

Bizim ülkemizde önemi pek bilinmese de Dünyada staj işi önemli.

İnsanlar Google, Apple, Amazon, Facebook gibi küresel şirketlerde staj yapmak için sıraya giriyor.

Bırakınız maaş istemeyi üzerine para vermeye razı Google’da staj yapmak için gençler…

Çünkü iyi bir kurumsal iyi bir staj kariyeri sizin önünüzü çok açıyor. İyi bir referans sizi uçuyor…

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Ülkemizde bu stajyerlik işi ise savsaklanıyor, önemsenmiyor. Önde gelen pek çok kurumsal markanın kendi staj programları dahi yok.

Oysa, Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, Koç, Sabancı gibi iyi okullardan mezun olacak gençleri kaçırmamak için stajyerlik işini ciddiye almak gerekiyor.

Bu stajyerlik işini çalışma yaşamına doğru bir giriş yapmak gerekiyor…

Beyin göçünü önlemenin de, gençleri iş yaşamına katmanın da yolu bu. Başka türlü ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin yükünü taşıyamayız…

Yani stajyer işi boş bir iş değil, memleket meselesi…

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Bu çerçevede gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmış bulunmakta.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmekte.

Ulusal Staj Programı’nın kapsamı 2022’de KOBİ’lerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere, bu öğrencileri de dâhil edecek şekilde genişletilmiş bulunuyor.

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Bu program önemli.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlik puanları üzerinden değerlenmekte.

İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermekteler.

Peki hangi öğrenciler başvurabiliyor bu programa?

Yurt içinde öğrenimine devam eden örgün öğrenim ve yüksek lisans öğrencileri (not ortalaması 4 üzerinden en az 2 veya diğer sistemlerde dengi) ile yurt dışında yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler ile “Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının” 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri programa başvurabilmekte.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımış bir program.

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Bu güzel fırsattan gençlerimizin yararlanması önemli…

Programa son başvuru tarihi 31 Mart 2022 tarihidir. Program hakkında ayrıntılı bilgi almak ve staj başvurusu yapmak veya stajyer talebinde bulunmak için https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami adresine tıklamak yeterlik.

İşverenlerin sisteme kayıt olması için kurumsal mail adresleri üzerinden kariyerkapisi@cbiko.gov.tr adresine ekteki formu doldurarak talep göndermeleri gerekiyor.

Şunu da belirtelim: Halen stajyer çalıştıran işverene destek de var.

2022 yılı için destek tutarı, asgari ücrete endeksli olarak arttırıldı.

20 ve daha az çalışan sayısı bulunan işletmeler için stajyer başına 850,68 TL, 20 ve daha fazla çalışan sayısı bulunan işletmeler için ise stajyer başına 425,34 TL Devlet desteği de var.

Hem gençlerimizi kazanmak hem de işletmelere bu kriz ortamında can suyu olması için tüm işverenlere stajyer almalarını tavsiye ederiz.

İşverenler stajyer gençleri nasıl çalıştırabilir, SGK’ya nasıl bildirirler, ne kadar ücret öderler?



Bu konuyu da bir sonraki yazımıza bırakalım.





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