Soylu’nun istifasını isteyenler!...

Şunu baştan yazalım…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı hiç kimse tasvip etmez, edemez. Bu ülkeye haksızlıktır.Ayırımsız her kesim tarafından kınanmalıdır…

Bu saldırının Türkiye üzerinde yeni bir oyunun tohumunun ekilmesi olduğunu düşünüyorum...

Hele,hele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte ‘Türkiye İttifakı’ olarak hareket etmeliyiz. Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir” şeklinde yaptığı örnek çağrısı,muhalefetten olumlu mesajlar aldığı dönemde olması düşündürücüdür!..

Amma velakin!..

Fırsat bu fırsat diyerek bu saldırı üzerinden kim ki birilerini hedef göstermeye çalışarak siyaset yapıyorsa, bilin ki onlarında bu çirkin oyunun aktörlerindendir...

Bakıyorum her defasında olduğu gibi yine aktörler aynı filmi vizyona koymaya başladılar bile. “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etsin miş”

Hurra;

CHP…

HDP…

PKK…

PYD…

FETÖ…

DHKP-C!

Ve dış aktörler…

Saldırıyor..

Neden;

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırılmış!

Gerekçe bu mu?

Hayır…

Soylu’ ya karşı hasımhane tutumun nedeni şudur;

Terörle mücadelede Türkiye nasıl böylesine tarih yazar…

PKK nasıl olur da böylesine bitirilme noktasına gelir…

PKK’nın üst düzey yöneticileri nasıl bir, bir öldürülür…

Doğu ve Güneydoğu’da halk nasıl devleti ile böylesine kenetlenir…

Ve Doğu ve Güneydoğu’da HDP nasıl seçim ve oy kaybeder…

Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan siyasetçiler nasıl içeri atılır, yerel yöneticiler nasıl görevden alınır..

Bitmedi…

Nedir bu operasyon üzerine operasyon…

Her gün baskın her gün operasyon mu olur?

Uyuşturucu baronlarına karşı nasıl böylesine geçit verilmez…

Terörün finans kaynakları nasıl bir, bir bitirilir...

Askeri…

Polisi…

Jandarması…

Özal harekâtçısı…

Köy koruyucusu …

Şehit aileleri…

Nasıl olurda bir İçişleri Bakanı ile böylesine bütünleşir…

Bu ülkenin İçişleri Bakanı kahramanları ile nasıl dağlarda kucaklaşır…

Bu ülkenin İçişleri Bakanı nasıl yeni yıla dağlarda kahramanları ile birlikte girer, iftarı Tendürek Dağı’nda, sahuru Gabar’da yapar...

Bitmedi…

Bu ülkenin insanları bir İçişleri Bakanını nasıl böylesine sahiplenir…

Şehit aileleri bir İçişleri Bakanını nasıl kendi evladı gibi görüp duasını esirgemez…

Bu ülkenin İçişleri Bakanı ülkesinin Cumhurbaşkanı için nasıl kendini feda edecek bir duruş sergileyerek, gözünü budaktan esirgemez!

Evet Soylu’ nun istifasını isteyenlerin gerçek gerekçeleri bunlardır…

Bu millet görüyor ve iyi biliyor…

Aptal değil!..

Bugün “SOYLU İSTİFA ETSİN” diye yaygara koparanların asıl gerekçeleri Kılıçdaroğlu’ na yapılan çirkin saldırıyı Soylu’yu devirip fırsata çevirmek istemeleridir!

Ve büyük fotoğrafa bakıldığı zaman asıl oyun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kanadını daha kırıp daha da etkisiz ve güçsüz hale getirmek istemeleridir..

Madem istifa istiyorlar..

“Hodri meydan.”

Cesaretleri varsa sorsunlar bakalım;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için;

Mehmetçik ne diyor?

Polis ne diyor?

Özel Harekatçı ne diyor?

Jandarma ne diyor?

Şehit aileleri ne diyor?

Gaziler ne diyor?

Bu ülkenin vatanseverleri ne diyor?

Doğu ve Güney doğu halkı ne diyor?

Hadi buyurup sorsunlar bakalım.

“SOYLU İSTİFA ETSİN Mİ?” sorusuna nasıl cevap veriyorlar?

Onların cevabı kabulümüzdür…

Buyursunlar!..

Şunu da unutmasınlar…

Anlıyorum onları!..

Hiç te alışmadıkları bir İçişleri Bakanı karşılarında…

Korkutamazlar…

Yıldıramazlar…

Pes ettiremezler...

Onun başarısının büyük hayranlık duyduğu Yavuz Sultan Selim’in şu sözünde saklı olduğu iyi bilsinler;

‘Cesaret insanı zafere,

kararsızlık tehlikeye,

korkaklık ise ölüme götürür!’

O nedenle;

Korkak bir Süleyman Soylu bekliyor iseler nafile !

Makam mevki derdi olmadan hayatı boyunca cesareti ile yaşayan bir adam karşılarında…

Şehit babasının başını omuzuna koyduğu, gözünden gözyaşı dökülen şu fotoğrafa iyice bakın…

İşte Süleyman Soylu budur…

Bunun için işte Süleyman Soylu'nun istifası isteniyor!..

Asıl mesele bu...