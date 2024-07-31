Son kaleye sahip çıkın!

Gördük ki...

Görüyoruz ki...

Mesele...

Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel meselesi değildir...

Mesele...

AK Parti, CHP, MHP ve diğerleri meselesi ise hiç değildir...

MESELE...

Türkiye'nin bu ateş çemberi coğrafyada her yönü ile çok güçlü olmak zorunda olması gerektiği meselesidir...

Mesele...

Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki güçlü hamlelerini artırarak devam ettirme meselesidir..

Mesele...

Türkiye'nin bu coğrafyada küresel güçlere, siyonizme karşı mücadelede 'SON KALE' olma meselesidir..

Mesele...

Türkiye güçlü olmak ve milli beraberlik ve dayanışma ruhunu siyasetinin çok ötesine taşıma meselesidir...

Mesele...

Türkiye'nin kendi toprakları içerisinde her türlü gayri milli oyunlara. geçit vermeme meselesidir...

Siyaset hiç kuşkusuz olacaktır...

İktidar ve muhalefet çekişmesi yaşanacaktır...

Bu demokrasinin gereği...

FAKAT...

Türkiye'nin milli çıkarları söz konusu olduğu zaman iktidarı ve muhalefeti ile milli dayanışma ruhu bütün dünyanın önüne koymak zorundayız!..

Tıpkı..

İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit ettiği konuşmasına verilen örnek olan ak topyekün tepki gibi...

Etrafımıza iyi bakalım...

Ortadoğu yangınını iyi görelim...

Irak ne oldu?

Suriye ne oldu?

Libya ne oldu?

Afganistan ne oldu?

Ukrayna-Rusya savaşı...

İslam ülkeleri ABD bağımlısı hale getirilmiş...

Hani o çok güçlü İran!..

Neler oluyor...

ABD- İsrail içeriden vuruyor...

Baksanıza son üç ayda neler oldu?

Kendi cumhurbaşkanlarını kendi ülkelerinde koruyamadılar

Kendi dışişleri bakanlarını kendi ülkelerinde koruyamadılar…

Kendi ülkelerine düşen cumhurbaşkanı helikopterini bulamadılar…

Kendilerine emanet bir lideri koruyamadılar...

O koskoca denen İran işte bu!..

Sevgili dostlar...

Türkiye bu coğrafyanın sigortasıdır...

Türk dünyasının umududur...

Mazlumların limanıdır...

Şunu iyi bilin ki..

Türkiye'yi ancak Türkiye yenebilir!..

Yani bizi ancak içeriden yıkabilirler!..

Hep denemediler mi?

Bu kadar net...

Oyuna gelmeyelim...

Emperyalizme , terör örgütlerine , bu vatanı içeriden satmaya kalkanlara, ABD oyunlarına, İsrail. ajanlarına karşı sözde demokrasi kandırmacaları ile milli mücadele ruhumuzu kaybettirmeye çalışanlara karşı dikkatli olalım...

Devletin ve Milletin bekası üzerine hiç bir demokrasi anlayışı gelemez.

ABD'ye, AB'ye, İsrail'e küresel emperyalizme şirin görünmek uğruna onların sesi olanların gerçek orijinlerine iyice bakmak gerekmez mi?

İçimizde aynı kimliği taşıyıp ajanlık faaliyeti gösterenlerin zaman zaman yüce meclis çatısı altında boy gösterdikleri ortada değil mi?

Mesela..

Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz bu bilinmesine rağmen yüce meclis çatısı altında 'Mavi Vatan'a 'Masal' diyenler kimdendir!

Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum olmadı mı?

Mavi Vatan; Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, kara suları, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları dahil denizlerimizin atlındaki ve üstündeki her türlü hak ve menfaatlerimiz, yani denizlerdeki misak-ı millimizdir, milli meselemiz değil mi?

Buna TBMM çatısı altında masal diyenler kimin sesi!.

Sevgili dostlar...

Bu milleti ancak içeriden yıkabileceklerini biliyorlar..

15 Temmuz hain darbe girişimini daha yeni yaşadık!..

Hep dedik...

ALLLAH bizimle beraber...

Çünkü bu milletin bu devletin üzerinde hayır duası var...

Neden bütün oyunlara karşı yıkamadıklarını hala anlayamadık mı?

Yeter ki 'Hak' yolundan ayrılmayalım...

Unutmayın ki..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece büyük Türk Milletinin değil dünya mazlumlarınında 'SON KALESİDİR'

Şunu iyi bilin ki..

Türkiye ayaklarındaki prangayı söküp attığı "Dünya beşten büyüktür' diye haykırdığı bu süreç içerisinde her alanda verdiği bu tarihi bağımsızlık mücadelesini kaybedip emir alan devlet konumuna düştüğü zaman...

BİLİN Kİ SON KALE YIKILMIŞTIR!.

O nedenle...

Tek Devletin...

Tek Milletin...

Tek Vatanın...

Tek Bayrağın...

Şerefimiz olduğunu asla unutmamak gerekir..

Taviz veren ise bizden değildir..