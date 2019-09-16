Son dakika haberi: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 'Botan' öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin Botan kod adlı İbrahim Tatlı'nın öldürüldüğünü açıkladı.

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin Botan kod adlı İbrahim Tatlı olduğu tespit edilmiştir."

Teröristin,11 Haziran 2019 tarihinde, Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş EDE ve Jandarma Uzman Çavuş Emre ÜÇKAN’ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim YILDIZ ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan ÇAKMAK’ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.

'ZINAR' DA ÖLÜDÜRÜLMÜŞTÜ

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Zınar kod adlı Hayrettin Akdoğan, 27 Ağustos tarihinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

HAZİRAN AYINDA ŞEHİT OLMUŞLARDI

Haziran ayında Tunceli'de, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerimizden 2'si, kaldırıldıkları hastanede Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan şehit olmuştu.

BU SABAH MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

TUNCELİ'DE 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyon bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası, sırt çantası ve terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

VAN'DA 5 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.