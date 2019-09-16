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Ronaldo'yu ağlatan görüntü: Babam hiçbir şey görmedi

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, 54 yaşında kaybettiği babasının görüntülerini izlediği anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddialarının ardından ITV'ye uzun bir röportaj verdi.

Salı akşamı yayınlanacak olan röportajın tanıtımında Ronaldo'nun açıklamalarının bir bölümü paylaşıldı. Duygusal anlar yaşayan Ronaldo'nun televizyonda kendisi hakkında çıkan iddiaları izlerken yaşadığı zorlu anları anlattı.

"Hemen kanalı değiştirdim, çünkü utandım''

ITV'ye verdiği röportajda Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiaları hakkında kamuoyunun ilk kez duyacağı açıklamalarda bulunan Ronaldo  "Bir gün kız arkadaşımla birlikte evde oturuyordum, TV'de benimle ilgili tecavüz iddiaları konuşuluyordu. Merdivenden çocukların geldiklerini görünce hemen kanalı değiştirdim, çünkü utandım. Utandım!" dedi.

''Dürüstlüğünüze iftira atılıyor''

Kız arkadaşı, ailesi ve çocuklarının önünde bu iddiaların konuşulması karşısında kendisini kötü hissettiğini ifade eden Ronaldo, "Bir kız arkadaşınız, aileniz var. Çocuklarınız var. Dürüstlüğünüze iftira atılıyor, bu çok kötü bir durum. Onurunuzla oynuyorlar." şeklinde konuştu. 

Gözyaşlarına hakim olamadı

Portekizli futbolcu ayrıca 54 yaşında kaybettiği babasının görüntülerini izlediği anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Yayınlanan görüntüleri ilk kez izlediğini belirten Ronaldo, "Bu görüntüleri ilk kez izledim. İnanılmaz" diyerek duygusal anlar yaşadı.

''Babam hiçbir şey görmedi''

''Babamı %100 tanımıyordum'' diyen Portekizli yıldız, ''Annem, kardeşlerim, oğlum aldığım kupaları, ödülleri, kariyerimi gördü ancak babam hiçbir şey görmedi. Babamın, bugünümü görememesinden dolayı çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

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