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Tepkiler çığ gibi! Önce köpeğe sonra çocuğa taş attı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğa da önce tokat atmaya çalıştı daha sonra da taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki oluştu.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk, "Amca dur amca" diye seslenerek uyarmaya çalıştı.

Önce köpeğe taş attı sonra çocuğa

Yaşlı kişi yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı. Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken, bu sırada başka bir çocuk da "Dayı ne yapıyorsun?" diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti. Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı. Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti.

Tepkiler çığ gibi

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların sosyal medya adresini ekleyerek, harekete geçilmesi için uyardı.

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