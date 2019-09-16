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İlk kez 15 yıl önce Türkiye’ye gelmişti; Erdoğan Putin’i “Tanıştığımıza memnun oldum” diye karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye gündemli üçlü zirve için Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i karşılarken, "Nice to meet you. How are you?" (Tanıştığımıza memnun oldum, Nasılsın?) ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın daha önce onlarca kez bir araya geldiği Rus lidere, İngilizce "Tanıştığımıza memnun oldum" demesi dikkati çekti. 

Putin, ilk kez Türkiye'yi 2004 yılında, Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde ziyaret etmişti. İlk kez 15 yıl önce Türkiye’ye gelmişti; Erdoğan Putin’i “Tanıştığımıza memnun oldum” diye karşıladı.

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