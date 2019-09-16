Erdoğan'ın daha önce onlarca kez bir araya geldiği Rus lidere, İngilizce "Tanıştığımıza memnun oldum" demesi dikkati çekti.

Putin, ilk kez Türkiye'yi 2004 yılında, Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde ziyaret etmişti. İlk kez 15 yıl önce Türkiye’ye gelmişti; Erdoğan Putin’i “Tanıştığımıza memnun oldum” diye karşıladı.