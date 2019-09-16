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HDP önündeki eylemde gerginlik! Binaya saldırmaya çalıştı

DİYARBAKIR'da çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önündeki ailelerin eylemi devam ederken, parti binasına giren bir kişinin annelere laf atması üzerine ortam gerildi. Bu esnada '10 yaşında dağa kaçırılan Azad Akkoyun'un' annesi Remziye Akkoyun, eline geçirdiği sopayla HDP binasına saldırmaya çalıştı.

2015 yılında Cizre'de kaçırılan er Emrah Avunan'ın amcası Muhittin Avunan, HDP'lilerin sözlerine tepki göstererek, HDP'nin dara geldiğinde polis çağırdığını söyledi.

"Yeğenimi de orada vursunlar"

Avunan, "Cumhurbaşkanına sesleniyorum, dağdaki PKK'lıların hepsini gebertsin. Benim yeğenimi de orada vursunlar. Benim polisime, askerime silah sıkmasınlar. Dara geldi mi hemen polisi çağırıyorlar. Niye polisi çağırıyorlar, çağırmasınlar. Gidiyorlar PKK'ya sığınıyorlar. Gidiyorlar YPG'ye sığınıyorlar. Gitsinler sığınsınlar, niye polisi çağırıyorlar? İşte ikinci köpek, Amerikan'nın köpeği, İsrail'in köpeği polisimize, askerimize silah sıkan bunlardır işte. İsrail'in ikinci köpekleri bunlardır işte" ifadelerini kullandı.

Recep Tayip Erdoğan'a çağrı

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Avunan şunları söyledi: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Gebertsinler oradakileri, benim yeğenim askerdi, 4 ay askerlik yaptı oradan kaçırdılar. Vursunlar onları, yeğenimi de vursunlar. Askerime, polisime silah sıkmasınlar. Asker olmasa, polis olmasa biz bu memlekette nasıl yaşayacağız? Burayı da Suriye gibi yapacaklar vallahi Suriye gibi yapacaklar billahi. Suriye gibi yapacaklar, bunların amaçları odur. İsrail'in, Amerika'nın köpeğidirler. Biri silahlı, biri silahsız birbirlerinden farkı yok bunların.

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