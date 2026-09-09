SOLOTÜRK 9 Eylül’de İzmir semalarında! Uçak gösterisi saat kaçta, nereden izlenir?

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 9 Eylül’de kent genelindeki etkinliklerle kutlanacak. Günün en çok beklenen etkinliklerinden biri Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gösterisi olacak. Peki, 9 Eylül SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta? Uçak gösterisi nerede yapılacak? Gündoğdu Meydanı’ndaki gösteri kaçta bitecek? İşte 9 Eylül İzmir programının ayrıntıları…

9 EYLÜL SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK’ün İzmir gösterisi 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak. İzmir Valiliği koordinasyonunda hazırlanan programa göre gösteri uçuşu 18.00-18.40 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi, İzmir’in kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kent semalarında gösteri yapacak.

SOLOTÜRK İZMİR GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi programına göre SOLOTÜRK gösterisinin merkezi Gündoğdu Meydanı olacak. Gösteri saat 18.00’de başlayacak. SOLOTÜRK, 9 Eylül gösterisi öncesinde İzmir semalarında prova uçuşunu da gerçekleştirdi.

9 EYLÜL UÇAK GÖSTERİSİ KAÇTA BİTECEK?

Resmi programa göre SOLOTÜRK gösterisi 18.00-18.40 arasında gerçekleştirilecek. Böylece uçuş gösterisinin yaklaşık 40 dakikalık program kapsamında tamamlanması planlanıyor.

Tarih: 9 Eylül 2026 Çarşamba

Başlangıç: 18.00

Bitiş: 18.40

Yer: Gündoğdu Meydanı

Gösteri: SOLOTÜRK

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDEN İZLENİR?

Resmi programda gösterinin yeri Gündoğdu Meydanı olarak açıklandı. Bu nedenle 9 Eylül etkinliğini yerinde takip etmek isteyenlerin ana buluşma noktası Gündoğdu Meydanı olacak. Gösteri uçuşu İzmir semalarında gerçekleştirileceği için Kordon çevresinden de uçuşun çeşitli bölümleri görülebilecek.

9 EYLÜL İZMİR ETKİNLİKLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

9 Eylül kutlamaları sabah saatlerinde başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında 09.00’da Basmane Karakolu önünden 104. Yıl Zafer Yürüyüşü düzenlenecek. Saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni, 10.30’da Hükümet Konağı önünde bayrak töreni ve 11.15’te Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama programı gerçekleştirilecek.

9 EYLÜL ATLI SÜVARİ YÜRÜYÜŞÜ SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK gösterisinden önce 17.00-17.30 saatleri arasında Atlı Süvari Birlikleri yürüyüşü gerçekleştirilecek. Süvariler Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket ederek 1. Kordon üzerinden Gündoğdu Meydanı yönüne ilerleyecek.

9 EYLÜL FENER ALAYI SAAT KAÇTA?

İzmir’de 9 Eylül kutlamaları akşam saatlerinde Fener Alayı ile devam edecek. Fener Alayı saat 20.15’te Konak Pier’den başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı üzerinden Gündoğdu Meydanı’na ulaşacak.