Siz ne nankörsünüz arkadaş!..

Ne yazık ki bizim ülkemizde “Nankörlerin” sesi daha gür çıkıyor…

Şöyle bakıyorum 17 yılda bu ülkeye yaptığı hizmetlerle tarih yazan hayal denilen bütün projeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik öyle bir algı operasyonu yürütülüyor ki sorsanız her şeyi sattı bir tane fabrika açmadı deniyor…

Tayyip Erdoğan bu ülkede neler yapmadı ki…

Tayyip Erdoğan bu ülkede hangi iş adamının önünü açmadı ki…

Tayyip Erdoğan bu ülkede hangi işadamına yeter ki ülkesine hizmet yapsın, istihdam yaratsın diye teşvik üzerine teşvik vermedi ki!..

Kimin önünü açmadı ki!..

Bu ülkede tek bir fabrika açılmamış öyle mi?

Konu bu olunca bir arkadaşımızın paylaştığı bazı yatırımları sizlere sunmak hasıl oldu..

Konya’da Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası açıldı (2017)

Konya’da Albayraklar tarafından TÜMOSAN traktör fabrikası açıldı(2004)

Mitsubishi Electric Turkey Manisa fabrikası açıldı (2018)

ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı (2018)

Otosan’ın Yeniköy fabrikası açıldı (2014)

Türkiye ve Balkanların en büyük et entegre tesisi İzmir’de açıldı (2017)

Şişecam’ın Avrupa’nın en büyük ikinci tesisi olan yerli üretim güneş santrali, Mersin’de açıldı (2018)

TUSAŞ bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi tamamlandı (2014)

Dünyanın en büyük Soda Külü Üretim Tesisi Kazan Soda Elektrik Fabrikası açıldı (2018)

Türkiye’nin en büyük sanayi tesisi İzmit’te açıldı (2014)

Avrupa’nın en büyük Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İstanbul’da hizmete açıldı (2016)

Türkiye’nin en büyük Biyogaz ve Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi Aksaray’da açıldı (2016)

Türkiye’nin en büyük Biyoteknolojik İlaç Üretim Tesisi Abdi İbrahim tarafından hizmete açıldı (2018)

Samsun’da Türkiye’nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası açıldı (2016)

Dünyanın 3’üncü büyük fıstık fabrikası Siirt’te açıldı (2017)

Ege Bölgesi’nin en büyük otomotiv tesisi açıldı (2017)

Aksaray’da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi açıldı (2017)

Türkiye’nin en büyük Yumurta Üretim Tesisi Akhisar’da açıldı (2013)

Albayraklar sadece Türkiye'nin değil bölgenin en büyük kağıt fabrikasını Ege'de açmak için gün sayıyor...

Bunlar açılanların binde biri bile değil!

Bazı büyük yatırım ve tesisler;

Katar ile 5,2 milyar dolarlık yatırımla doğalgaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzalanmış ve üretilecek ürünlerle Türkiye’nin yıllık ithalatı 1,4 milyar dolar azaltılacak…

Aynı şekilde geçen ay Cezayirli enerji şirketi Adana’da 1 milyar dolarlık yatırım kararıyla petrokimya tesisi kurarak Türkiye’nin yıllık ithalatını yarım milyar dolar azaltacak…

Yine geçen ay Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanacak Siirt Bakır A.Ş., 550 milyon dolarlık yatırımla kuracağı bakır izabe tesisiyle 1.5 milyar dolarlık bakır ithalatını ortadan kaldıracak…

Pakistan’a 1,5 milyar dolarlık ATAK helikopteri satışı için anlaşma imzalandı, vs….

Gerçekten meraklı olan daha çok şey bulur…

Birkaç yıldır özelleştirilen fabrikaların üzerinden “iktidara eleştirmek” için sürekli sorulan bir soru var:

“AK Parti döneminde açılan fabrika var mı? Adını yazabilir misiniz?” vb.

Peki bunu dile getirenler bilmiyorlar mı…

Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak devletler, stratejik olmayan alanlarda artık fabrika kurmak yerine, zenginleşen halkın fabrika-işletme-tesis kurması için ulaşımdan enerjiye, krediden teşvike, eğitimden her türlü kolaylaştırıcı desteğe kadar yardımcı olmakta…

Türkiye’de de bu durum AK Parti iktidarı öncesinden beri böyle yapılmaya başlandı.

Birçok fabrika-tesis-işletme özelleştirilerek hem daha yüksek performansla çalışmaları hem de kalitede artış hedeflendi ve dünya ile rekabet edebilecek markalar haline gelebilmeleri amaçlandı.

Gelinen noktada devletin açtığı ve işlettiği birçok fabrika ve tesisten çok daha büyükleri ülkemizde açıldı ve şu an faaliyette.

Kim aksini inkar edebilir ki?

Elinizi vicdanınıza koyun…

AK Parti iktidarı yol, köprü, tünel, geçit, havalimanı, tren yolu, ucuz enerji için santraller, teşvik kredileri, destekleme projeleri ile bunu en çok destekleyen iktidar olmadı mı?

Uçak dışındakileri (yolcu uçağı ve yeni nesi savaş uçağı hariç) zaten yaptık ve yapıyoruz!

Yapamadığımız tek şey “motor.”

“Özgün patentli yerli motor”üretmek çok uzun çalışmalar gerektiren bir süreç.

Yerli İHA-SİHA’larda kullanılmak üzere tasarlanan yüzde yüz yerli motorların ise testleri sürüyor!

Dünya bu motorları yıllar önce yaparken biz patates üretmekle ve darbelerle, kargaşalarla, suikastlerle vs. meşguldük.

Bugün Yeni nesil savaş uçağımız TF-X proje aşamasında ve 2023 hedefine yetiştirilmeye çalışılıyor.

ATAK helikopteri zaten faaliyette ve bir üst modelinin üretimi için çalışılıyor.

Hürkuş eğitim ve Hürkuş silahlı uçağımız faaliyette.

Altay tankı hazır; seri üretim için imzalar atılmak üzere.

Füzeler, roketler kullanımda hatta yurt dışına bile satılıyor.

“Fabrikaları nerede?”diye soranlara:

Silahlı ve silahsız eğitim modelleri olan Hürkuş uçağımız: TAI, Akıncı-Ankara tesislerinde…

Milli füzeler, roketler, roketatarlar vs; ASELSAN ve ROKETSAN tesislerinde, Ankara’da üretilmekte…

ATAK Helikopterimiz; TAI tesislerinde Ankara’da…

Fırtına obüsleri; Sakarya’daki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında…

İHA ve SİHA’lar:

Bayraktar: Baykar Makina -İstanbul…

Karayel: Vestel Zorlu -Manisa,

ANKA: TAI -Ankara’da üretilmekte…

Milli Tüfeğimiz MPT-76 ve Bora Keskin Nişancı Tüfeği (MKE) Makine Kimya Enstitüsü Silah Fabrikası’nda Kırıkkale’de üretilmekte…

Anlayacağınız; milli gemilerden zırhlı araçlara, milli uydudan milli tüfeklere, yüzlerce çeşit radar, iletişim ekipmanı, personel taşıyıcı vb. yerli imkanlarla üretiliyor.

Saymakla bitmez!

Diyeceğim şu ki

NANKÖRLÜK BAŞKA BİR ŞEY ARKADAŞ..

Arkadaş bugün bir tarafta ABD, AB, NATO, İsrail, İngiltere hatta Suudi Arabistan diğer tarafta PKK,FETÖ,PYD,DHKP bir başka tarafta CHP,İYİ Parti, HDP yani topu birden neden Tayyip Erdoğan’a saldırıyor…

Bunu anlamayacak kadar geri zekalı bir millet değiliz…

Çünkü güçlenen, kimseden medet ummayan ve bağımsız bir duruş gösteren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti istemiyorlar arkadaş!..

17 yılda İstanbul'a neler yapılmadı ki!..

17 yılda İstanbul nereden nereye geldi arkadaş!..

Mesela 17 yıl önce denizin altından araçlar ve metronun geçeceği Marmara ray ve Avrasya tünelini hayal eden var mıydı?

