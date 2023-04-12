Siyasi mülteci kampı gibi CHP!..

Tayyip Erdoğan'ı devirebilme uğraşı neler yaptırıyor!

Hani deriz ya…

“Aslını inkar etme” diye…

CHP’nin geldiği nokta aynen böyle!..

Üst akıl yazıyor, muhalefet oynuyor...

Başka izahı yok!..

CHP, CHP olalı böyle bir tablo yaşamadı!

Resmen içine AKP kaçtı!..

Erdoğan'ı devirebilmek için son atımlık barutları kaçkın AKP'liler olmuş!

Şöyle bir bakalım…

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-AK Parti’nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi), CHP’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı…

-AK Parti’nin Ekonomi-Dışişleri-AB ile Müzakerelerden Sorumlu Bakanı Ali Babacan (DEVA), CHP’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı…

-AK Parti’nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin (DEVA),

CHP listesinden aday (Ankara)…

-AK Parti eski Muş Milletvekili Medeni Yılmaz (DEVA)

CHP listesinden aday (İstanbul)…

-AK Parti eski Milletvekili İdris Naim Şahin (DEVA)

CHP listesinden aday (Ankara)…

-AK Parti eski Milletvekili Ertuğrul Kaya (DEVA)

CHP listesinden aday (Gaziantep)…

-AK Parti eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

CHP listesinden aday (Mersin)…

-AK Parti’nin eski Genel Başkan Yardımcısı: Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi) CHP listesinden aday (Muğla)…

-AK Parti eski Rize Milletvekili Hasan Karal (DEVA)

CHP listesinden aday (İstanbul)…

-AK Parti eski Milletvekili Mustafa Yeneroğlu (DEVA) CHP listesinden aday (İstanbul)…

- AK Partili eski Bakan Selma Aliye Kavaf (DEVA)

CHP listesinden aday (Manisa)…

-AK Parti’nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı (Gelecek Partisi) CHP listesinden aday (Ankara)…

-AK Parti’nin eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci (Gelecek Partisi) CHP listesinden aday (İstanbul)

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül “Dışarıdan”

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Çok ilginç değil mi?

CHP tarihi böyle bir milletvekili aday profilini hiç yaşamadı…

Hadi siyasi görüş olarak yüzde 5 bile birbirlerine benzeseler eyvallah!

Bırak benzemenin "B" sini siyasi yaşamları boyunca birbirlerine husumet beslemiş isimler bir arada!..

DEVA'dan 25, Saadet'ten 24, Gelecek Partisi'nden 19 isim CHP listelerindenMilletvekili adayı gösterilmiş…

Tayyip Erdoğan düşmanlığı neler yaptırıyor!...

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CHP Dip Dalga Harekatının kurucu lideri gazeteci Celal Eren Çelik, “Biz ‘kontenjan’ sanmıştık adamlar eski kabinelerini yeniden kurmuşlar” demiş!

Çok ilginç değil mi?

Yani sizin anlayacağınız baştan beri muhalefet projesi hazırlayan üst akıl Kılıçdaroğlu’na Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kazanabilmek için Tayyip Erdoğan’ı sırtından hançerleyen eski AK Partililer tercih ettirmiş!

Bilmiyorlar ki her birinin AK Parti seçmeninde ne siyasi itibarı kalmış ne de karşılığı. Kurdukları iki parti toplam 2 puan etmedi!..

Parti amblemleri ile seçime gireceklerdi ya!..

Baktılar ki rezil rüsva olduk çareyi dükkanı kapatıp siyasi mülteci gibi CHP kampına sığınmakta buldular!

Yani omurga yerlerde !



Hani CHP iktidar olursa AK Parti dönemlerinden hesap soracaktı ya!

Mesela Sadullah Ergin’i Ergenekon ve kumpas davalarının sorumlusu olarak suçlayan "Hesap soracağız, asacağız, keseceğiz" diyen kimlerdi?

Herhalde bu adayları için "AF" çıkarmışlar!..

Selahattin Demirtaşa çıkardılar ya!..

Öcalan sırada ya!..

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Anlayacağınız!..

Ne ilke kalmış…

Ne siyasi omurga…

Ne Atatürkçü düşünce...

Ne de CHP’nin altı oku…

Karşılıklı rüyalarında CHP milletvekili adayı olduklarını görseler “Tövbe.. Tövbe...Allah korusun “ diyecekler bugün CHP’de el ele!..

Neden!..

Dedim ya;

Tayyip Erdoğan düşmanlığı!..

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Diyorlar ki;

“CHP’li kızmış olsa da sonunda gider oyunu partisine verir. Ama AK Parti oyları böyle değil. Kızanlar, küsenler var. Biz AK Parti oylarını aşağıya ne kadar çekebilirsek o kadar iyi. Bunun içinde onlar gibi görünenleri kullanmak gerek”

Tayyip Erdoğan'ın sevenleri, AK Partiye oy verenleri aptal sanıyorlar!..

Diyeceğim şu ki;

14 Mayıs’a giden yollarına pusu kurulmuş ve mayın döşenmiş!

Tayyip Erdoğan’ı sevenler o mayın döşenen yollara dikkat etmeli!..

O mayınlar CHP’nin milletvekili adayı yaptığı eski AKP'liler yani Erdoğan'ı sırından hançerleyen nankörler!..

Dikkat!..