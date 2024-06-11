Siyasette böyleleride var!

Bir dostumla siyaset ve siyasetçi üzerine sohbet ediyoruz…

İktidar, muhalefet fark etmeksizin belediyelerde ortaya atılan iddiaların siyasetçiyi milletin gözünden nasıl düşürdüğünü, toplumumuzda siyasetçiye güven duygusunun azaldığı hatta neredeyse dip yaptığı üzerine konuşurken, “Haksızlık yapmayalım, herkesi bir tutmayalım, çok değerli örnek isimler de var” noktasına geldik.

Çarpıcı bir örnek verdi…

Ve sıra dışı bir örnek oldu…

Hani dedik ya herkesi bir tutmamak gerekir…

Öyle ki örnek verdiği kişi çok ilginçtir ki uzun yıllardır tanıdığım, görüştüğüm, dürüstlüğüne güvendiğim bir siyasetçi…

Anlatırken şaşırmadım!

'İnsanları ne kadar tanısanız da kendi dünyalarını bilemezsiniz' gerçeği ortaya çıktı..

Kurunun arasında yaşlarıda yakmayın dememek bir kez daha mümkün olmadı.Türk siyasetinde güzel yürekli örnek olan insanlarda var.

Tek sorunları onların kendilerini belli etmemesi...

O nedenle genelde bilip bilmeden insanlara çamur atarken dikkat etmek gerekir...

*

Bir düşünün…

İl Genel Meclisi başkanlığı…

İl Başkanlığı…

Üç dönem Milletvekilliği…

Yani 12 yıl…

4 yıl Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı…

9 yıl partide koordinatörlük…



Yapmış…



Ve halen de bu görevi sürdürüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisi baba-oğul gibi olmuş bir isim.

Peki bu kadar önemli görevlerde bulunan bir insanın maddi olarak bir birikimi olmaz mı?

Bırakın her şeyi bir kenara Çevre Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevini 4 yıl yapmış bir insanın sahip olduğu bir evi olmaz mı?

Olmuyormuş!..

12 yıldır Ankara’da kirada oturuyor.

Çok garip değil mi?

Sorsanız memleketinde bu insandan siyaseten memnun olmazlar!

Çünkü bilmez ki oyunu!..

*

Devam edelim..

Kızını, oğlunu okutmuş…

Kızı eczacı olmuş…

Eczane açacak…

Birikim yok...

Çareyi memleketi Trabzon’daki evini satmakta buluyor…

Ve kızına eczane açıyor..

Arkadaşlarından borç alıyor…

Şaka değil gerçek…

*

Ama en büyük birikimi duruşu, adamlığı, alınteri...

Bundan büyük servet olur mu?

Bu insan AK Parti’de hep üst düzey görev yapmış birisi…

Kızının açılışına her partiden 60 milletvekili katılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan katılıp eline mikrofonu alıyor kendisinden övgü ile bahsederek hem insanlığını hemde duruşunu örnek gösteriyor...

Evet AK Partili ismi CHP Genel Başkan Yardımcısı örnek gösteriyor..,

İşte en büyük brikim bu değil mi?

Hiç kimse ardından çamur atabiliyor mu?

Hayır..

*

12 yıl vekillik yap…

4 yıl Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcılığı yap…

Fakat tek bir dairen olmasın!

Bunu başarmak bile bir başarı öyküsü olsa gerek!..

Bitmedi…

3 dönem kuralı nedeniyle vekilli sona eriyor…

Ünlü bir iş insanından “Benimle çalışır mısın (aylık 350 bin TL/ Mercedes emrinde) 'teklifi alıyor..

“Teşekkür ederim.Ama ben iş takibi yapamam” diyerek teklifi red ediyor!

*

İşte böyle siyasetçiler de var …

Diyeceksiniz kim bu adam..

Eski AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta…

Aradım ' Anlatılanlar doğru mu?' dye sordum…

Fazla yorum yapmadı..

Sadece şunu söyledi…

“Demek ki almak için gerekli birikime sahip değilmişim.”

İşte Trabzon Vakfıkebirli Muhammet Balta bu…

O edenle Türk siyasetinde herkesi aynı kefeye koymamak gerekirki nice Muhammet Balta'ların olduğunu bilelim..

Tartışalım ama kurunun arasında yaşlarıda yakmayalım...

Sorun bu güzel yürekli insanların seslerinin çıkmamasıdır...

Onada saygı duyalım..

Dürüstlük icrası kolay büyük bir sanattır...

Yeter ki içinizde olsun..