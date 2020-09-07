Sırbistan Erdoğan düşmanlarına derstir!..

Sırbistan Cumhurbaşkanının ABD Başkanı Trump karşısında düştüğü durumu hep birlikte gördük…

Ders gibi…

İşte o hazin tablo, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel güçlere karşı verdiği “BAĞIMSIZ TÜRKİYE” mücadelesinin ne kadar önemli olduğunun belgesi değil de nedir!

Ya;

Sırbistan Cumhurbaşkanı gibi boyun büküp sanık sandalyesinde oturan suçlu gibi hesap vereceksin…

Ya da;

Tayyip Erdoğan gibi cesur yüreğinle yerli ve milli duruş gösterip dünyanın “Nereden çıktı bu adam” dediği bir dünya lideri olacaksın…

(Trump- Erdoğan tokalaşırken Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un hayran hayran bakışları)

İşte ABD eski Başkan Yardımcısı, Başkan adayı Joe Biden’in Tayyip Erdoğan’ı devirmek için muhalefete yaptığı iş birliği çağrısıda budur!..

Böyle bir Türkiye istiyorlar!..

Otur!..

Kalk!..

Hesap ver!..

Bakın şu iki fotoğrafa…

İşte şimdiden söylemek gerekirse 2023 yılında oylanacak olan aslında bu iki fotoğraftır…

Sırbistan gibi ol istiyorlar!..

Bu kadar net!

Türkiye çok önemli bir eşikte…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bağımsız Türkiye” hedefinde tünelin ucunda ışık göründü artık...

Dönüşü yok!..

Onun için saldırıyorlar!

Kurulmak istenen yeni dünya düzeninde Türkiye’yi diz çöktürmek gayretinde olanlara karşı bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Recep Tayyip Erdoğan gibi ülkesinin milli çıkarları için asla taviz vermeyen, eğilmeyen, bükülmeyen, dik duran bir lidere sahip olması karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlar!..

Çünkü karşılarında ölümü öldürmeye, korkuyu korkutmaya çalışan bir lider gerçeği var..

Ne diyor;

"Kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Karada, denizde, havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye’nin çıkarlarını koruma hususunda kararlılığını görmüştür. Biz mücadeleden kaçmayız, biz bu mücadelede şehitler gaziler vermekten çekinmeyiz."

İşte bu kadar net bir dünya lideri o..

***

19 yıla bakın…

Hep yazdım..

Tekrarında balık hafızalı olanlar için fayda var...



Darbeler dönemini bitiremez dediler.

Bitirdi…

Başkanlık Sistemi'ni getiremez dediler.

Getirdi…

IMF'yi kapıya koyamaz dediler.

Koydu…

Dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan 3. Havalimanını yapamaz dediler.

Yaptı...



İsrail'e özür diletemez, tazminat ödetemez dediler.

Diletti ve Ödetti...



Irak'a, Suriye’ye giremez dediler.

Girdi...



ABD’ye rağmen S-400’leri Rusya’dan alamaz dediler.

Aldı…

Yerli ve milli silah sanayisi hayal dediler.

Gerçek oldu…

Öyle ki milli silah sanayi üretimi yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkmış…

(İHA’lar, SİHA’lar, helikopterler, tanklar, denizaltılar, Yerli Füze Motoru TJ300)

Akdeniz'de petrol-doğal gaz arayamaz dediler…

Arıyor…

Karadeniz’de 320 milyar m3 doğal gaz rezervi keşfetti…

***

Bitmedi...

Hatırlayın…

"ABD’nin icazeti ile partiyi kurdu" dediler…

Ne oldu?

ABD’nin düşman kesildiği lider oldu…

“BOP eş başkanı” dediler…

Ne oldu?

BOP'u çökertti...

“Papaz elbisesi giydi” deyip algı yaptılar.

Ne oldu?

Ayasofya'yı ibadete açtı!

“PKK ile masaya oturdu” dediler…

Ne oldu?

Bugün PKK, YPG ve PYD'ye kan kusturuyor…

“DAEŞ'e silah gönderdi” dediler…

Ne oldu?

Ortada DAEŞ diye bir şey bırakmadı…

“FETÖ'yü o güçlendirdi” dediler…

Ne oldu?

FETÖ ile adeta tek başına o mücadele ediyor!

Yani Tayyip Erdoğan hep milletinin tarafından yürüdü…

***

Durmak bilmiyor…

Bakın son bir aya…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüküne verdiği destekle örnek olan Danışmanlarından Serkan Taranoğlu sosyal medya hesabından “Son 1 ayda ABD’deki bazı olaylar” diyerek muhalefete gönderme açısından çok anlamlı paylaşım yapmış…

(Hani Erdoğan’ın danışmanları ne olup bitiyor diye oturup izlemeyi bırakıp da Taranoğlu gibi sorumluluk alsa dememek mümkün mü?)

Sıralamış…

9 Ağustos; Kocaeli Sağlık Tesisleri…

9 Ağustos; TÜBİTAK mükemmeliyet merkezi…

14 Ağustos; Bayraktar AKINCI TIHA 2. Prototipi gökyüzü ile buluştu…

21 Ağustos; Karadeniz’de 320 milyar m3 doğal gaz rezervi keşfi…

23 Ağustos; Yerli deniz savunma sistemi teslimi…

29 Ağustos; 9 MESS teknoloji merkezi ve 40 fabrika açılışı…

30 Ağustos; ROKETSAN Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri merkezi açılışı…

4 Eylül; Ankara/Niğde otoyolu…

5 Eylül; Göztepe Şehir Hastanesi…

6 Eylül; Bilecik Devlet Hastanesi…

(Bu arada bu dönemde LC Waikiki, Aksaray’da yeni bir üretim fabrikası açma kararı aldı, 5000 kişiye istihdam sağlayacak.)



Evet…

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, hiçbir ülkenin böylesine kritik dönemde yapamadıklarını Tayyip Erdoğan bir ayda yapmış!

Başınızı bir gün dahi öne eğmeyen böyle bir lidere sahip ve destek olmanın siyaseti olur mu?

2023 bu iki fotoğrafın oylanması olacak dedik ya…

Ya Aleksandar Vucic liderliğindeki ezik Sırbistan gibi olmak...

Ya da Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü Türkiye gibi..

Aynen öyle!..

Çünkü Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bu yana ezik olanlar bugün içeriden dışarıdan Erdoğan düşmanlığı yapıyor...

Bakın Yunan Televizyonunda Kanelli adlı milletvekili konuşuyor...

Özellikle ülkemizdeki Biden muhalefeti iyi okusun;

"Türkiye bölgedeki tek küresel güçtür.. Türk meselesinde ölümcül bir hata yaptığımızı düşünüyorum.Fransa'ya güvenerek hata yapıyoruz. "Erdoğan Sultan"diyerek hata yaptık.Erdoğan Türkiye'nin çıkarlarına 20 yıldır sahip çıkan tek stratejik akıl "

Öte yandan..

Yunan siyaset bilimci Heraklides diyor ki;

"Doğu Akdeniz ve Ege için ‘her şey bizim, başka kimsenin hakkı yoktur’ yaklaşımımız hataydı. Türkiye ile savaşmamız ise felaketimiz olur."

İşte Tayyip Erdoğan gerçeği bu...

Hızaya getiriyor...

Yunan anlıyor ama bizim muhalefet anlamıyor!..

O nedenle bu vatanın, bu milletin Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok şimdi ihtiyacı var!..

Görülüyor ki 2023 'de "BÜYÜK TÜRKİYE" oylanacak...

Ülkemizde Erdoğan düşmanlığı yapanların seslendiremediği ama Yunan milletvekilinin seslendirdiği "Erdoğan Türkiye'nin çıkarlarına 20 yıldır sahip çıkan tek stratejik akıl " sözü o nedenle çok şey ifade ediyor...

İşte 2023 öncesi

AK Parti açısından yapılması gereken çok şey var…

Milletvekillerinden, Genel Merkeze, Teşkilatlardan , bürokratlara, yerel yöneticilere kadar herkes aslına dönmeli...

Ve...

Dünyanın gözünün üzerinde olan, Türkiye'yi bölgesinde küresel güç haline getiren bir lidere bu ülkenin geleceği adına sahip çıkmak bir borçtur...

Fakat son dönemdeki (bazılarını tenzih ederim) bu teşkilat, genel merkez, yerel yönetimler, bürokrat ve milletvekilleri portresi ile 2023’te iş çok zor!

O nedenle teşkilat seçimleri değişim için bir fırsat dır ki “Kimsesizlerin kimsesi “sözü AK Partide siyaset yapanların görev alabilmeleri içinde zaruri hale gelmiştir..

Taban…

Heyecanını kaybetmiş, tabana tepeden bakan, kapısını çalmayan, inandırıcılığı kalmamış, şu milletvekilinin, şu partilinin adamı olan il, ilçe başkan ve yöneticileri, ne oldum delisi olmuş sadece kendi çevresine faydası olan bürokrat istemiyor…

Her kademede köklü bir değişim istiyor…

Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundan sözde değil özde yürüyecek “Halka hizmet hakka hizmettir” anlayışını ortaya koyacak kadroları yeniden görmek istiyor.

Kısacası...

19 yıldır Tayyip Erdoğan sayesinde bu ülkede iktidar olmanın gururunu yaşayanların Erdoğan’dan helallik almaları 2023 seçimlerini kazanmaktan geçiyor..





