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EĞİTİM

Sınıfta öğrenci, öğretmeninin başına poşet geçirdi! Dersinden kaldığım hocayı paket yapıyorum!

ANKARA'da özel bir okulda İngilizce öğretmenine saygısızca davranan öğrenciden sonra şimdi de başka bir öğrenci, öğretmenin kafasına poşet geçirip TikTok'ta paylaştı.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir özel okulda 35 yıllık eğitimci olan İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, ders esnasında bir öğrencisinin ayağa kalkarak kendine yönelik hareketleri sonrasında ne yapacağını şaşırdı.

Başka bir öğrenci tarafından çekilen bu görüntüler sosyal medyada da paylaşılınca Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olay hakkında soruşturma başlatmıştı. 

Ankara'daki olay "Bu öğrencilere ne oluyor?" diye sordururken, sosyal medyaya yeni bir görüntü düştü. Derste öğretmeninin arkasından yaklaşan bir öğrenci, sınıfta herkesin içinde öğretmeninin başına poşet geçirdi. O anlar sosyal medyadan "Dersinden kaldığım hocayı paket yapıyorum" notuyla paylaşıldı.

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