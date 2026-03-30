Sinan Burhan'dan bomba iddia! Süper Lig'deki bazı takımlar küme düşürülebilir

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan, 'futbolda bahis ve şike' soruşturmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Süper Lig’de ligden düşmeler olabilir. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Antalyaspor–Alanyaspor maçıyla ilgili yöneticiler bazında şike tespit edildiğini öne sürdü.

Öte yandan Kasımpaşa–Samsunspor maçında da olağan dışı mali büyüklükte bahis oynandığı ve bu karşılaşmada da şike tespit edildiği iddia edildi.

Ayrıca Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın adının kara para ve şike iddialarıyla anıldığı belirtildi.

Tüm bu iddiaların doğrulanması halinde, ilgili takımların ligden düşmesi ya da 12 puana kadar puan silme cezaları gündeme gelebilir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili soruşturmada son aşamaya yaklaştığı ifade edildi.

