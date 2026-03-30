İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı

Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracı bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1'i ağır 16 polis memuru ise yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı. Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.

Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

