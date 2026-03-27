CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada
Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, İmar Müdürlüğü’nde görevli bir kamu görevlisinin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi’nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.
Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.