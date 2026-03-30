Özlem Gürses adı taciz iddiasıyla anılan CHP'li Hasbi Dede’yi AK Partili gibi gösterdi
CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., Görele’de karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Boynu kırılan ve entübe edilen genç kızın durumu ciddiyetini korurken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmeler sürerken, Özlem Gürses’in canlı yayında Hasbi Dede’yi AK Partili gibi sunması büyük tepki topladı.
CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T.'ye karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kazada boynu kırıldığı ve entübe edildiği öğrenilen genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TACİZ SKANDALINI AK PARTİ'YE YIKMAYA ÇALIŞTI!
Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir skandala imza attı. Gürses, Dede'yi AK Partili belediye başkanı olarak sundu.