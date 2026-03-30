Özlem Gürses adı taciz iddiasıyla anılan CHP'li Hasbi Dede’yi AK Partili gibi gösterdi

CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., Görele’de karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Boynu kırılan ve entübe edilen genç kızın durumu ciddiyetini korurken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmeler sürerken, Özlem Gürses’in canlı yayında Hasbi Dede’yi AK Partili gibi sunması büyük tepki topladı.

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T.'ye karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kazada boynu kırıldığı ve entübe edildiği öğrenilen genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TACİZ SKANDALINI AK PARTİ'YE YIKMAYA ÇALIŞTI!

Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir skandala imza attı. Gürses, Dede'yi AK Partili belediye başkanı olarak sundu.

Murat Kurum’dan dünyaya çağrı: Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün
Murat Kurum’dan dünyaya çağrı: Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün
Nazilli’de sel felaketi: Mahsur kalan sürücü 4 saatte kurtardı
Nazilli’de sel felaketi: Mahsur kalan sürücü 4 saatte kurtardı
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!
Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı
Zirve Medipol'de! Zanaattan sanata uzanan ince yol: Nosecraft 3. yılında yine ilham verdi
Zirve Medipol'de! Zanaattan sanata uzanan ince yol: Nosecraft 3. yılında yine ilham verdi
CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada
CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada
Umreye giden kadın, Kabe'nin örtüsünü kesti
Umreye giden kadın, Kabe'nin örtüsünü kesti
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Halı sahada göğsüne top çarpan adam fenalaşıp öldü! O anlar kamerada
Halı sahada göğsüne top çarpan adam fenalaşıp öldü! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç