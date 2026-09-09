Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde ölen Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak

FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda FETÖ firarisi gardiyan Ferhat Veysi Gül hariç 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

KİMYASAL İNCELEMELER YAPILACAK

Önümüzdeki günlerde Kozinoğlu'nun mezarında gerçekleştirilecek işlemle doku örnekleri alınarak, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği ortaya çıkarılacak.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce talep ettiği coraspin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin de yapılacağı öğrenildi. O dönem cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacıyla ilgili otopsi sürecinde yüzeysel geçilen incelemeler ile ölümün ardından avukata gönderilen ve kalp krizini yalanlayan gizemli e-posta iddiaları, feth-i kabir kararıyla yeniden mercek altına alındı.