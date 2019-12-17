Siber güvenlik ve dijital ticaret..

Ticaret ve siber güvenlik giderek iç içe geçmiş durumda. İnternetin küresel genişlemesi ve işletmelerin ve tüketicilerin iletişim, e-ticaret ve inovasyon kaynağı olarak kullandıkları veri akışlarının artması uluslararası ticareti dönüştürüyor.

Yapay zekanın yayılması, “nesnelerin interneti” ve bulut bilişim, işletmelerin, hükümetlerin ve tedarik zincirlerinin küresel bağlantısını hızlandıracak.

Bununla birlikte, bu bağlanabilirlik arttıkça, siber saldırıların risklerine ve maliyetlerine maruz kalmamız da artıyor.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Telekomünikasyon Danışma Konseyi'nin gözlemlediği gibi, ABD giderek daha kötüleşen bir siber güvenlik tehdit ortamı ve giderek artan bir bağımlılıkla karşı karşıya...

Kamu güvenliği, ekonomik refah ve genel yaşam tarzı için temel olan internet teknolojileri ile Ulusal güvenliğimiz artık kaçınılmaz biçimde siber güvenlikle bağlantılı.

Sadece geleneksel savunma ve diğer ulusal güvenlik hedefleri siber saldırı riski altında değildir, aynı zamanda daha geniş ekonomidir.

Bu, ağ servislerine yönelik yazılıma dayanan, telekomünikasyon, ulaşım ve sağlık gibi kritik altyapıları içerir.

Siber güvenlik, Siber hırsızlık…

Daha geniş bir şekilde, bu riskler, ticaret ve ticaret için bir temel olarak internetteki iş ve tüketici güvenini baltalamaktadır.

Pek çok ülke tehdide cevap vermek için politika önlemleri alıyor. Bir tahmine göre, ülkelerin en az yüzde 50'si siber güvenlik politikalarını ve düzenlemelerini kabul etti.

Bu politikaların bazıları uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacı kabul ediyor...

AB “güvenlik standartlarını geliştirmek, bilgileri iyileştirmek ve ağ ve bilgi güvenliği konularında ortak bir küresel yaklaşımı teşvik etmek için küresel düzeyde daha yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu” belirtti.

En yeni ABD Siber Güvenlik Stratejisi, “ortak becerilerimizi, kaynaklarımızı, yeteneklerimizi ve ortak tehditlere karşı bakış açımızı optimize etme yeteneğimizi geliştirmek için bu müttefiklerin ve ortakların kapasitelerini ve birlikte çalışabilirliklerini güçlendirmek” gerekliliğini yinelemektedir.

Siber güvenlik politikası ayrıca giderek daha fazla risk temellidir... Hükümetlerin, kuruluşların ve işletmelerin saldırı riskini değerlendirmelerini, olası zararı belirlemelerini ve riski veya etkileri azaltmak için uygun önlemleri geliştirmelerini gerektirir...

Bu, küresel tedarik zincirleri üzerindeki siber güvenlik riskini ele almayı içerir.

Önerilen bazı tedbirlerin veri akışına ve dijital ticarete engel teşkil etmesi muhtemeldir.

Bunlar arasında veri akışı kısıtlamaları, veri yerelleştirme gereklilikleri ve ülkelerden yazılım veya siber riskin yüksek olduğu tedarik zincirleri de dahil olmak üzere bilgi teknolojisi ürünlerine ilişkin ithalat kısıtlamaları bulunmaktadır.

Ülkeler ayrıca siber saldırıların cezalandırılması ve caydırılması için yüksek tarifeler dahil ithalat kısıtlamalarına başvurabilirler.

Yüksek riskli ülkelerdeki ürünlere, hizmetlere veya verilere, siber riskin düşük olduğu ülkelerden daha az uygun şekilde muamele edildiğinde, siber güvenlik önlemleri, çeşitli Dünya Ticaret Örgütü'nü ve serbest ticaret anlaşması taahhütlerini ihlal edebilir.

Bir hükümetin bu tür taahhütleri ihlal ettiği durumlarda, ilgili anlaşmanın güvenlik veya genel istisna hükümleri kapsamında siber güvenlik düzenlemelerini haklı göstermeye çalışabilirler.

Yakın zamana kadar, hükümetler ticaret kısıtlamalarını haklı çıkarmak için güvenlik istisnasına inanmaktan büyük ölçüde kaçındı.

Sonuç olarak, İnternet üzerinden ve sınır ötesi veri akışlarıyla dijital bağlantı, ticaret ve entegrasyon fırsatlarını daha geniş bir şekilde genişletti. Paralel olarak, bu siber saldırılara karşı güvenlik açığı yarattı....