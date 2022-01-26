SGK Şifrenizi Son Güne Bırakmayın!

İşverenler için önemli bir haber: SGK tüm işverenler için 1 Şubat’tan itibaren yeni sisteme geçiyor.

Artık SGK işverenlere tebligat göndermeyecek.

Yani kapıya postacı gelmeyecek, SGK’dan sarı zarf getirmeyecek…

Ceza tebligatı da, borç tebligatı da online ortamda yapılacak…

Aynen Maliye’nin gib.gov.tr sistemi gibi tüm bildirimler elektronik ortamda gelecek SGK’dan.

E-Bildirge Şifresiyle Karıştırmayın!

Ha bunu e-Bildirge sistemi ile karıştırmayın! Bu başka!

Şifre e-Devlet sisteminden alınabiliyor.

Kişilerin temsile yetkili oldukları her bir tüzel kişilik için ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvurular e-devlette kayıtlı telefon numaraları ve e-mail adresleri üzerinden tanımlanmakta ve sistem ikinci bir mail veya telefon numarası kaydetmeye sistem izin verilmemekte.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar için yeni sistemde yeni yıl gecesine kadar şifre almak zorunlu.

Pazartesi Son Gün, Aman Kaçırmayın!

Yeni sistem ile SGK’ca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen sistem üzerinden, 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru yapmak zorunda!

Daha önce yeni yıl gecesine kadar olan süre e-Devlet sistemi çökünce bir ay uzatıldı!

Şimdi son tarih 31 Ocak 2022.

Tüm işverenlere ve şirketlerin İK işlerini takip edenlere önemle hatırlatalım…

Pazartesi sonu SGK e-tebligat şifresini almak için son gün…

Aman siz siz olun, son güne bırakmayın, çünkü e-Devlet sistemi yine tıkanacak.

Aman cezalı duruma düşmeyin, SGK affetmez!

ADIM ADIM ŞİFRENİZİ ALMA YÖNTEMİ

· Şirket yetkilisi iseniz e-Devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine girin.

· Sonrasında “SGK e-Tebligat Başvurusu” yazın.

· Çıkan ekrandan yetkili olduğunuz her bir şirket için tek tek başvurun.

· Kayıt için e-devlette iletişim bilgisi olarak ya şirket mailini kaydetmeniz gerekiyor.

· Tebligata yetkili kişi ekleyebilmekte veya çıkartabilmektesiniz.

· Başvurusu olan kişilerin hesaplarını yine e devlet üzerinden onaylaması gerekiyor.

· Başvuru sonrası SGK tüm tebligatları elektronik ortamda gönderecek.

· Tebligat gelince SMS ile size “SGK’dan tebligatınız var, kontrol edin” mesajı gelecek.

· O yüzden e-devletteki cep telefonu numaranız önemli!

· Tebligatınız olduğunu e-Devlet üzerinden sürekli kontrol etmeyi unutmayın!