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Samsun'da korkunç olay! Nişanlısına sesini yükseltince...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da korkunç olay! Nişanlısına sesini yükseltince...

 Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı.

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 İbrahim Ç. (39), kız kardeşi Aygül Ç. (38) ve nişanlısı Ertuğrul O. (46) ile bulundukları evde alkol almaya başladı.

Ertuğrul O'nun nişanlısına sesini yükseltmesi nedeniyle İbrahim Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ç, bıçakla Ertuğrul O.'yu sol koltuk altından, karnının alt kısımdan ve göbeğinden yaraladı.

Bıçaklı kavgada İbrahim Ç. de kafası ile karın ve sol avuç içinden hafif yaralandı.

Ağır yaralı olduğu belirtilen Ertuğrul O, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli İbrahim Ç. ise gözaltına alındı.

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