Samsun'da köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Samsun'da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı. Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği neden oldu.

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğa otomobil çarptı

Birbirinden ilginç kazalar arasında en dikkat çekeni ise Canik ilçesinde meydana geldi. Hasköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 3 çocuk kaldırım üzerinde ilerlerken bir süre sonra yolun kenarında bulunan boş bir araziden köpek koşmaya başladı. Köpek çocukların üzerine hızla koşarken çocuklar ise panik yaparak kaçışmaya başladı. Yolun karşısına kaçmaya çalışan çocuklardan bir tanesine ise seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, diğer kaldırıma savruldu. Yaralı çocuk ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.