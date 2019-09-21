GÜNCEL

Düğününde bıçaklanan damat öldü annesi ağır yaralandı

Gaziantep’te 2 ay önce kız kaçıran genç, aileler arasında yapılan düğünde, eşinin dayısı ve kardeşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü, damadın annesi ağır yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen genç 2 ay önce Gaziantep’ten kız kaçırdı. Araya ailelerin girmesi üzerine düğün yapılmaya karar verildi. Kız evinin önünde gelin ve damadın yakınlarının katılımıyla düğün töreni gerçekleştirildi. Bu sırada damat, gelinin ağabeyi ve dayısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Damat boğazından bıçaklandı

Kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla boğazı kesilen damat ile darp edilen ve bıçaklanan annesi ağır yaralandı. Yaralı damat ve annesi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan damat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. En mutlu günü son günü olan damadın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Damadın annesinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Şüpheliler firar etti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damadın ölümüne yol açan ve olayın ardından firar eden şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Gelin arabasındaki yazı yürek burktu

Olayın ardından gelin arabasına kimliği belirsiz kişiler saldırıp, aracın camlarını kırdı. Beyaz tüllerle süslenen gelin arabasının arka camında gelin ve damadın baş harfleri olan D. ve E. Harflerinin yazılı olduğu görüldü. Gelin arabasının tamponunda, ‘sevmek, sevilmek, yaşamak ve yaşatmak için’ yazısı da yürek burktu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bir sonraki hedefi açıkladı
PKK hain saldırıyı üstlendi açıklama İsmail Saymaz'ı isyan ettirdi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Guterres ile Diyarbakır'da eylem yapan anneleri görüştü
ABD ile 6. ortak hava devriyesi başladı
Minik Leyla davası! Acılı anne : 6 çocuğum daha var Susma hakkını kullanacağım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'na yumruk attı
Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
Maklube nedir maklubeye kaşık sallamak ne demektir
2300 yılından geldim dedi bakın ne açıkladı
Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş
Hercai 14. bölüm fragmanı
Mısır’da Sisi karşıtı protesto
Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı