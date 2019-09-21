MAGAZİN

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'na yumruk attı

Hülya Avşar'ın Kick Box dersleri devam ederken, sanatçının bugün sosyal medyadan paylaştığı video sosyal medyada eğlenceli bir konu haline geldi

Hülya Avşar, Kick Box derslerinden bir bölümü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Salonda kum torbasını yumruklayan 55 yaşındaki sanatçının, orada bulunan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu da yumruklaması sosyal medyada eğlenceli bir konu oldu.

Eğlenceli video sosyal medyada konu olurken, bazı kullanıcılar tarafından Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu'na hala aşık olduğu iddiası öne sürüldü. Bazıları ise konuyu eğlenceli bir şekilde yorumlayarak, "Keşke ben de eski sevgilimi böyle yumruklasam." şeklinde muzip ifadeler yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bir sonraki hedefi açıkladı
PKK hain saldırıyı üstlendi açıklama İsmail Saymaz'ı isyan ettirdi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Guterres ile Diyarbakır'da eylem yapan anneleri görüştü
ABD ile 6. ortak hava devriyesi başladı
Minik Leyla davası! Acılı anne : 6 çocuğum daha var Susma hakkını kullanacağım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
2300 yılından geldim dedi bakın ne açıkladı
Maklube nedir maklubeye kaşık sallamak ne demektir
Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş
Mısır’da Sisi karşıtı protesto
Hercai 14. bölüm fragmanı
Çadırlar kamıştan elektrik rüzgar gülünden! Oğuz Boyu geleneğini böyle sürdürüyorlar
Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı