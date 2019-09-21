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Çadırlar kamıştan elektrik rüzgar gülünden! Oğuz Boyu geleneğini böyle sürdürüyorlar

Trabzonlu girişimci, Oğuz Boyu geleneğini kurduğu tesiste yaşatmaya çalışıyor. Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi (Livera) Düzler Mevkiinde Livera Camping, muhteşem doğasının yanında Türk oba çadırı kültürüyle müşterilerine hizmet veriyor.

Trabzonlu girişimci, Oğuz Boyu geleneğini kurduğu tesiste sürdürmeye çalışıyor. Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi (Livera) Düzler Mevkiinde Livera Camping, muhteşem doğasının yanında Türk oba çadırı kültürüyle müşterilerine hizmet veriyor. Girişimci Salih Kantarcı, Türk oba kültürünü andıran tasarımı ile turistlerin ilgisini çekerek doğaya zarar vermeden doğa ile iç içe bir mekânı müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirterek tesise 24 adet Türk boylarının sayısı kadar çadır koyduklarını ifade etti.
Kamp alanında yöresel lezzetlerin yanı sıra kamış ve brandanda ile yapılan otantik çadırlara 24 Oğuz boyunun adı verilirken çadırların aydınlanmasında da toprak altına gömülen kablolar ulaştıran güneş enerjisinden üretilen elektrikle sağlanıyor. Maçka ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bin 200 rakımlı yerde bulunan kamp yeri zaman zaman inen sisle farklı bir doğa güzelliğine bürünürken tesise gelen müşteriler şu ana kadar böyle bir yerle karşılaşmadıklarını belirterek çevreye zarar vermeden yapılan evleri çok beğendiklerini söylediler.

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