MEDYA

Zalim İstanbul 12. bölüm 2. fragmanı

Zalim İstanbul dizisi 12. yeni bölümüyle 23 Eylül 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zalim İstanbul 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Zalim İstanbul 23 Eylül 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bartın'da bir kişi polisin dur ihtarına uymadı ve duvarına çarptı
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı
ABD'den İran'ın ulusal bankasına yaptırım kararı
ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti
Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme
American Airlines Müslüman yolcularının uçuşunu iptal etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vuslat 22. bölüm 2. fragmanı
Ukrayna Kiev'deki saldırgan polis İHA'sını düşürmüş
Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı
Bartın'da bir kişi polisin dur ihtarına uymadı ve duvarına çarptı
Kocaeli’deki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
Payitaht Abdülhamid 90. bölüm fragmanı
Erzurum'da ayı saldırısı 1 ölü 2 yaralı
Çukur 69. bölüm fragmanı: 3. sezon 2. bölüm