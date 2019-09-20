Ukrayna Kiev'deki saldırgan polis İHA'sını düşürmüş

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de çıktığı köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden eski asker Aleksey Belko, kendisine düzenlenen operasyon sırasında kullanılan insansız hava aracını silahla düşürdü.

O anlar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi tarafından yayınlandı.

Görüntülerde, Belko’nun kendisini görüntüleyen İHA’ya defalarca ateş ettiği ve sonrasında İHA’nın nehre düştüğü görüldü.