Story haramdır diyen hoca Twitter'da TT oldu

'Kadınların 90 KM fazla araç kullanmasının caiz olmadığını' iddia eden Nurettin Yıldız'dan sonra bu gün ise sosyal medyada başka bir hoca gündeme geldi. Twitter'da kısa sürede TT listesine giren ismi bilinmeyen hoca şunları söyledi "Bu millet deli mi ne ya? Tiktok'ta kendini rezil etmeye ne kadar meraklı insanlar var ya...Şimdi yeni bir uygulama çıkmış will midir? Zil midir? Nedir? Karılar yok ben evlenecek adam arıyorum yok balığa gidecek adam arıyorum zıkkım iç" açıklamalarını yaptı. Bu açıklamalardan çok fazla eleştiri alan hoca sosyal medyanın diline düştü.