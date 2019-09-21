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2300 yılından geldim dedi bakın ne açıkladı

2300 yılından geldiğini söyleyen Gerald Gardner ismindeki zaman yolcusu bakın ne açıklama yaptı.

Kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan Gardner, 1977’de İngiliz hükümeti için çalışmaya başladığını, 1988’de bir insan içine çekecek deneysel bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı. Yolculuğu için 2.3 milyon sterlin verildiğini söyleyen Gardner, daha sonra Los Angeles'da su altında kaldığı ve potansiyel savaşın tek tehdidinin uzaydan geldiği 2300 yılına gönderildiğini söyledi.

Gardner, zaman yolcusu makinesinin 30 feet çapında “büyük bir küresel küre” olduğunu söyledi. Makinenin içine girdiğinde, bilincini kaybetmeye başladığını söyleyen Gardner, başlangıçta öldüğünü düşündü ve “Hiç bir şey hissetmedim” dedi.

Uyandığında havada binlerce fitlik binaları olan büyük bir şehirde olduğunu söyleyen Gardner "Yüzen şehirleri gördüm. Çünkü "24. yüzyılda yer çekimi önleme teknikleri, bütün bir şehri kaldırabilecek ölçüde mükemmelleştirildi ve yerden yaklaşık 6,000 fit uzakta." olduğunu açıkladı.

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