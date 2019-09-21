GÜNCEL

Bakan Çavuşoğlu Guterres ile 'evlat nöbetindeki aileleri' görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarına kavuşmak için bekleyen annelerin durumunu da gündeme getirdiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarına kavuşmak için bekleyen annelerin durumunu da gündeme getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Suriye, Kıbrıs ve bölgesel konuların görüşüldüğü toplantıda Çavuşoğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarına kavuşmak için bekleyen annelerin durumunu da gündeme getirdi.

Çavuşoğlu'nun Guterres'e ''uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının konuya ilgi göstermediğini, bu olay yokmuş gibi davrandığını'' ilettiği öğrenildi.

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi bugün BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, faydalı bir görüşme yaptıklarını, Suriye ve anayasa komitesi gibi birçok konuyu ele aldıklarını söylemişti.

Bakan Çavuşoğlu, anayasa komitesinin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir soruya ise "(BM Suriye Özel Temsilcisi) Geir Pedersen pazartesi Şam'a gidecek ve rejim ile görüşecek. Bu toplantıdan sonra anayasa komitesini ne zaman açıklayacağımızı söyleyebiliriz." yanıtını vermişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bir sonraki hedefi açıkladı
PKK hain saldırıyı üstlendi açıklama İsmail Saymaz'ı isyan ettirdi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Guterres ile Diyarbakır'da eylem yapan anneleri görüştü
ABD ile 6. ortak hava devriyesi başladı
Minik Leyla davası! Acılı anne : 6 çocuğum daha var Susma hakkını kullanacağım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düğününde bıçaklanan damat öldü annesi ağır yaralandı
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'na yumruk attı
Maklube nedir maklubeye kaşık sallamak ne demektir
Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
2300 yılından geldim dedi bakın ne açıkladı
Hercai 14. bölüm fragmanı
Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş
Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı