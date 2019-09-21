Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kürşat Malkoç (39) idaresindeki 41 AAZ 454 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesi Damlalı boğazında şarampole devrildi.
Otomobilde bulunan Pınar Gülşen Malkoç (37), çocukları Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç hayatını kaybetti, sürücü ile Feyza Malkoç (9) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.